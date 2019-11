Flits-expo van ‘vergeten’ meesterwerk in Edams Museum

In het Edams Museum, boven de trouwzaal van het stadhuis te Edam, wordt zaterdag 23 november om 16.00 uur een Flits-expositie geopend met een gigantisch ‘vergeten’ meesterwerk van de beeldend kunstenaar Aart Roos.

Hier zal het 13 meter lange monumentale werk ‘Geboorte, Leven en Dood’ van Aart Roos voor het eerst in 55 jaar weer voor het publiek te zien zijn. In een U-vorm wordt het kunstwerk opgesteld in het Edams Museum. De expositie wordt geopend door Martijn Roos, de zoon van de kunstenaar.

Het is een Flits-expositie, want het lange schilderij (dat uit 13 panelen bestaat) zal twee weken lang, tot en met zondag 8 december te bewonderen zijn. Voor Hayo Riemersma (conservator) van het Edams Museum, de vrijwilligers en Joop van Overbeek is het een drukke week, want de vorige tentoonstelling moet opgeruimd en de nieuwe Flits-expositie dient ingericht te worden.