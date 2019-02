Focus van de Open Monumenten Dag ligt dit jaar op Volendam

De leden van het Comité van de Open Monumenten Dag in Edam-Volendam, maakten vorige week woensdagmorgen een rondwandeling langs de monumenten van Volendam o.l.v. Gré Guijt, die hiervoor in het Volendamse kostuum gekleed was.

In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 september, vinden de Open Monumentendagen plaats. Ook onze gemeente neemt hier weer aan deel. Volendam heeft 2 jaar niet meegedaan, omdat de Open Monumentendag met de kermis plaatsvond. Nu is het in het weekend na de Volendammer Kermis. De opening van de Open Monumenten Dag zal op 14 september plaatsvinden in art hotel Spaander. De focus ligt dit jaar op Volendam. Vorig jaar was dat in Zeevang.