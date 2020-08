Formulierenhuis in de Edamse Bieb weer opgestart

Anderhalf jaar geleden is de SMD in de Edamse Bibliotheek gestart met het Formulierenhuis.

Hier kan men terecht voor het invullen van formulieren. Sabine Van Lingen (sociaal werkster en vrijwilligers-coördinator van de SMD), Serena Smits (sociaal werkster en raadsvrouw) en Lida van Hoof (vrijwilligster) zijn er present om de mensen van dienst te zijn bij het invullen van allerlei formulieren en aanvragen.

Voor de coronacrisis uitbrak was het heel druk te noemen, zodat naast dinsdagmorgen ook op donderdag het Formulierenhuis geopend was van 10:00 tot 12:00 uur. Na de gedwongen sluiting vanwege corona is het Formulierenhuis nu weer opgestart. Begonnen is op de dinsdagmorgen en de dames hopen in de toekomst ook op donderdag weer te draaien.