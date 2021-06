Fort Edam eindelijk weer geopend

Na bijna anderhalf jaar noodgedwongen gesloten te zijn geweest, keken de vrijwilligers van het Fort bij Edam reikhalzend uit naar afgelopen weekend. ,,We hebben het ontzettend gemist. Het fort is eigendom van Staatsbosbeheer en dus hebben wij ons te houden aan de maatregelen die zij voorschrijven”, doelt Theo van Baar op de desbetreffende COVID-restricties. ,,Vandaar dat we echt volledig gesloten zijn geweest sinds maart vorig jaar. Maar zondag mochten we de deuren gelukkig weer openen.”

Het Fort bij Edam werd eind 19e eeuw als deel van een langgerekte verdedigingslinie gebouwd uit voorzorg voor een mogelijk binnenvallende vijand. De waterlinie is destijds zo opgesteld dat Amsterdam en omstreken beveiligd werden door een onder water gezet gebied met verschillende forten. De indrukwekkende vestiging is één van de meest intact gebleven forten van de honderdvijftigjaar oude waterlinie.

,,We zijn ontzettend blij dat we straks weer rondleidingen in het fort mogen geven”, aldus Theo van Baar. ,,Achter de schermen zijn onze vrijwilligers alleen bezig geweest met het onderhoud van het fort, maar publiek hebben we al sinds maart 2020 moeten missen.”

De vrijwilligers van Fort bij Edam kunnen beamen dat een historisch fort gepaard gaat met enorm veel onderhoud. ,,We hebben afgesproken om telkens met twee of drie mensen op de woensdagen onderhoudsklusjes op te pakken. We komen dan werkelijk van alles tegen, van lekkage tot klemmende deuren en van schilderwerk tot groenvoorziening. De winter heeft altijd veel invloed op zo’n oud bolwerk, dus we zijn blij met alle vrijwilligers die de tijd nemen om zich belangeloos in te zetten voor de instandhouding van het Fort bij Edam.”

Theo lacht: ,,Ik loop hier inmiddels elf jaar en vroeg me in de beginfase af of dat klussen wel wat voor mij zou zijn, maar ik moet zeggen dat ik niet meer zonder kan. Het is gewoon hartstikke gezellig om met een groepje gelijkgestemden de mouwen op te stropen. Daarbij zie je vaak ook direct resultaat van het verzette werk. Dat werkt hartstikke bevredigend.”

,,Zaterdag vond de Hollandse Waterlinies Fietstour plaats. Deze tour kent verschillende startpunten in Nederland en één van die punten bevindt zich in Purmerend. De fietsers die daar vandaan vertrekken komen onder meer langs het Fort bij Edam. Hun kaart wordt afgestempeld en de deelnemers hebben eventueel de mogelijkheid om de kamers van het fort even te bekijken.”

Na deze eerste beproeving vond een dag later de officiële heropening van het Fort bij Edam plaats. ,,We zagen zondag als een soort testopening. Het plan is om voorzichtig aan te kijken hoe het zal verlopen, uiteraard zullen we hierbij de huidige COVID-maatregelen in acht nemen. Om te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk in dezelfde ruimte komen, wordt met stickers op de grond aangegeven in welke richting men moet lopen. Aangezien we een zogenaamde doorstroomlocatie zijn moet dit geen problemen opleveren. De schaarse plekjes in het fort waar doorstroming niet mogelijk is gaan we waarschijnlijk afsluiten.”

,,We hopen van harte dat er binnenkort nieuwe versoepelingen mogelijk zijn, zodat we weer volledig open kunnen zoals we dat voorheen gewend waren. Het plan is nu om in ieder geval de eerste twee zondagen van de maand én iedere woensdag open te gaan. Los daarvan staat op 4 en 28 juli de Mini Junglesafari ingepland. Kinderen kunnen hiervoor opgegeven worden op de website van Staatsbosbeheer.”

,,Het wordt een gezellige en educatieve dag waarop de deelnemende kinderen met hun onderzoekkit speuren naar zogenaamde kriebelbeestjes. De aanwezige boswachter geeft nadien tekst en uitleg over de gevonden insecten.” Afsluitend nodigt Theo geïnteresseerden graag uit: ,,Iedereen is welkom bij het Fort van Edam. Kom een keer gezellig langs, het oorlogsmonument is absoluut een bezoekje waard!”

Fort bij Edam

Oorgat 10, 1135 CR Edam