Fotograaf des Waterlands verkiezing zoekt naar fotografen met visie

Fotograaf in de schijnwerpers

In navolging van de ‘Dichter des Waterlands verkiezing’ zijn het Cultuurplatform en de gemeente Edam-Volendam binnen het Kunstenaars des Waterlands project met een zoektocht gestart naar de ‘Fotograaf des Waterlands’. ,,We zoeken een bekwame fotograaf met een duidelijke visie, die foto’s maakt waar je als kijker niet omheen kan”, aldus Frank Bond, cultuurcoördinator en initiatiefnemer van het Kunstenaars des Waterlands project. Samen met professioneel fotografen Marco Bakker en Christine Mooijer zal hij uit alle inzendingen in augustus officieel de eerste ‘Fotograaf des Waterlands’ benoemen.

Door Leonie Veerman





Er is bewust geen thema vastgesteld voor de Fotograaf des Waterlands verkiezing. ,,We zijn niet op zoek naar een specifiek soort foto’s, maar naar een competente fotograaf die met zijn of haar foto’s een uniek verhaal kan vertellen en echt een eigen stempel weet te drukken”, zegt Frank. ,,Alle soorten foto’s zijn dus toegestaan. Van landschappen tot wolkenvelden, van industrie tot insecten en van portretten tot selfies. Het maakt niet uit of de foto’s met een spiegelreflex camera, drone of een mobiele telefoon gemaakt zijn. Zolang de fotograaf maar een bijzonder verhaal kan overbrengen en volgens een duidelijke visie werkt.”

Frank legt uit dat de ingezonden foto’s dit idee niet per se volledig hoeven te omvatten. ,,We vragen daarom ook om een toelichting en motivatie, waarin deelnemers kunnen uitleggen wat het verhaal achter de foto’s is en wat het concept is dat ze het komend jaar als Fotograaf des Waterlands willen ontwikkelen. Je kunt dus ook gewoon foto’s indienen waar je trots op bent, maar die misschien (nog) niet het concept volledig omvatten.”

Jaar lang beeldbepalend

Fotografen uit de gemeente Edam-Volendam hebben tot 1 augustus aanstaande de tijd om 6 tot 10 foto’s en hun toelichting daarbij in te zenden via de website www.fotograafdeswaterlands.nl. In de week van 16 augustus zal uit alle deelnemers de Fotograaf des Waterlands worden gekozen, die vervolgens een jaar lang een rol als ambassadeur zal innemen voor de fotografie in onze gemeente. ,,Gedurende dat jaar zal hij of zij meerdere foto’s maken. We willen daarbij ook een samenwerking stimuleren met de andere kunstenaars des Waterlands, bijvoorbeeld door de Fotograaf des Waterlands foto’s te laten maken die geïnspireerd zijn op een gedicht van de Dichter des Waterlands, of andersom”, zegt Frank. ,,En aan het einde van het jaar wordt al het werk getoond in een expositie.”

Net als bij de Dichter des Waterlands verkiezing heeft de zoektocht naar de Fotograaf des Waterlands naast een categorie volwassennen (19 jaar en ouder) ook een speciale jongerencategorie (12 tot en met 18 jaar). ,,De jongeren die meedoen hoeven nog niet zo’n duidelijke visie te hebben als die we bij de volwassen fotografen zoeken. Maar in deze categorie focussen we ons veel meer op social media fotografie. We willen daarbij de winnende jongerenfotograaf het komende jaar ondersteuning bieden om zichzelf als fotograaf verder te ontwikkelen op social media en daarbij een groter bereik te krijgen.”

In tegenstelling tot hun eerdere zoektocht naar de Dichter des Waterlands, verwacht het cultuurplatform geen probleem te hebben met het vinden van voldoende fotografietalent in onze gemeente. ,,We zijn tijdens onze vorige verkiezing verrast door de kwaliteit van de poëzie die ingestuurd werd, maar merkten ook dat het best lastig was om dichters te vinden die bereid waren om met hun gedichten voor het voetlicht te treden. Vooral in de jongerencategorie kregen we meerdere inzendingen met het verzoek om anoniem, of onder een pseudoniem mee te mogen doen. Omdat dit niet de insteek is bij Kunstenaar des Waterlands, hebben we daarom uiteindelijk besloten geen jongerendichter te benoemen.”

Volgens Frank is dat jammer, maar biedt het wel inzicht in waar de mensen zich in onze gemeente het meeste mee bezig houden op het gebied van kunst en cultuur. ,,Het Kunstenaar des Waterlands project is namelijk mede bedoeld als een inventarisatie van amateurkunstenaars en hun interesses. Wanneer we dat in beeld hebben kunnen we daar als gemeente namelijk beter op inspringen, en deze mensen beter faciliteren.”

‘Door social media

is bijna iedereen

tegenwoordig wel met

fotografie en beeld bezig,

maar tegelijkertijd wordt

er in onze gemeente

eigenlijk nog erg weinig

met fotografie als

serieuze kunstvorm gedaan’

Hoewel er in onze gemeente de afgelopen jaren al verscheidene fotografie-wedstrijden zijn georganiseerd, denkt Frank dat er nog voldoende deelnemers aan de Fotograaf des Waterlands verkiezing zullen meedoen. ,,Bij vele andere fotowedstrijden gaat het echt om de beste foto, en is er vaak een thema waaraan de fotografen zich moeten houden. Bij de Fotograaf des Waterlands verkiezing focussen we ons op de fotograaf achter de foto’s, en op zijn of haar techniek en visie.”

,,Door social media is bijna iedereen tegenwoordig wel met fotografie en beeld bezig, maar tegelijkertijd wordt er in onze gemeente eigenlijk nog erg weinig met fotografie als serieuze kunstvorm gedaan”, zegt jurylid Christine Mooijer. Als professioneel fotograaf heeft zij de afgelopen tijd ook internationaal succes gehad, maar ze maakt nu graag tijd vrij om te jureren in de Fotograaf des Waterlands verkiezing. ,,Ik weet bijna zeker dat er veel verborgen talent rondloopt in Volendam, en met een project als deze hoop ik mensen te inspireren om eens op een andere manier naar fotografie te kijken. Je kunt er namelijk een hele mooie carrière van maken.”

Ook jurylid Marco Bakker, een gevierd portretfotograaf uit Edam, is van mening dat een leuke foto op social media plaatsen iemand nog geen fotograaf maakt. ,,Iedereen heeft tegenwoordig een camera op zak, en deze kun je op iets richten en klikken, maar dat maakt nog niet dat je dan een goede foto hebt”, aldus Marco. ,,Om een echte goede foto te maken moet je vooral goed kunnen kijken. Je moet bewuste keuzes maken, zowel qua compositie, uitsnede, moment, belichting en beeld natuurlijk. Pas als al deze componenten kloppen, heb je een goede foto.”

Daarmee wil Marco overigens niet zeggen dat het alleen een kwestie van de juiste techniek is. ,,Door met deze verschillende componenten te spelen kan een goede fotograaf zijn eigen unieke verhaal vertellen. En daar gaat het wat mij betreft uiteindelijk om. Waar ik naar op zoek ben in deze Fotograaf des Waterlands verkiezing is iemand die me kan verassen, een fotograaf met een eigen unieke stijl.”

Christine is het wat dit betreft volledig met Marco eens. ,,Bij fotografie gaat het niet alleen om het maken van esthetisch mooie plaatjes, maar vooral ook over het verhaal dat je overbrengt. Uiteindelijk kan het effect dat een foto heeft voor iedereen anders zijn, maar je ziet het meteen als een foto door een goede fotograaf gemaakt is. De foto kan dan echt een eigen kracht hebben, met een herkenbare eigen stijl en eigenheid. Dat is ook het soort fotograaf dat ik hoop te vinden met de Fotograaf des Waterlands verkiezing.”

Zichtbaarheid

Aanvankelijk werd het Kunstenaars des Waterlands project op verzoek van de gemeente Edam-Volendam opgezet om kunst en cultuur in tijden van lockdown meer zichtbaar te maken. Hoewel de culturele sector sinds de laatste versoepelingen inmiddels weer begint te draaien blijft die extra aandacht wat Frank Bond betreft hard nodig. ,,De kunst en cultuur sector is misschien wel de hardst geraakte sector in deze coronacrisis, en kan alle hulp of steun op dit moment nog hard gebruiken.”

,,Het Kunstenaar des Waterlands project is en blijft waardevol om lokale kunstenaars te enthousiasmeren en in de schijnwerpers te zetten”, zegt Frank. ,,Maar ook om mensen die eigenlijk niets met beeldende kunst, poëzie, fotografie of muziek hebben te inspireren om ook eens een poging te wagen om een kunstwerk te creëren. Voor elk van onze campagnes geldt eigenlijk vooral dat we mensen willen aansporen om eens op een andere manier naar hun omgeving te kijken en daar schoonheid in te vinden. En dat uiteindelijk ook te delen, zodat we een nog grotere groep mensen kunnen bereiken en inspireren.”