Gastlessen van Kees Veerman (Reus) op “De Triade”

Vrijdagmorgen vonden in S.G. “De Triade” te Edam drie gastlessen plaats voor de leerlingen 3e klas in het lokaal van Maatschappijleer. Docent Jos Lutz heeft in zijn klas Quinn Veerman, de kleinzoon van tandarts Kees Veerman (Reus).

Die vertelde dat zijn opa zich ontfermd heeft over twee vluchtelingen uit Irak. Door Jos Lutz werd Kees Veerman opgebeld met de vraag of hij een gastles wilde verzorgden voor de leerlingen van De Triade. Daar stemde Kees Veerman meteen mee in. Vrijdag gaf hij samen met Zhinoo, een vluchteling uit Irak, de drie gastlessen Maatschappijleer.

Het doel van de lessen was om meer te weten te komen over de achtergrond van de vluchtelingen en dat we meer luisteren naar elkaar.