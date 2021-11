Geen Sinterklaasonthaal in Edam en Volendam

Vrijdagavond gaven minister-president Rutte en minister De Jonge een persconferentie. Vanwege de coronapandemie zijn er opnieuw maatregelen ingesteld om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen die het kabinet vrijdag bekendmaakte, zorgen voor beperkingen bij evenementen. Dat heeft gevolgen voor het Sinterklaasonthaal in zowel Edam als Volendam.

Moeilijke maatregelen

De wettelijke corona-maatregelen zorgden er in 2020 ook al voor dat het Sinterklaasonthaal in de gemeente Edam-Volendam onmogelijk was. De vrijdag afgekondigde maatregelen zijn bijna even streng als die van verleden jaar en stellen de Sinterklaascomités in Edam en in Volendam voor bijna exact dezelfde problemen die in 2020 onoplosbaar waren. Dat evenementen maar tot 18:00 uur mogen duren, en vooral de verplichte onderlinge afstand van 1,5 meter, zorgt voor problemen.

Volendam

Het onthaal van Sinterklaas is in Volendam een gekoesterde traditie. Het is anders dan een ‘normale’ intocht van de Sint. Met een spectaculaire vuurwerkshow, in de avond. En kinderen komen niet alleen. Het is een feest voor de hele familie inclusief opa’s en oma’s. Met live muziek, alles erop en eraan.

Het Volendamse Sinterklaascomité kan het onthaal van Sint niet organiseren met de nieuwe corona-regels. Een onthaal vóór 18.00 uur mist het traditionele karakter en de vuurwerkshow komt niet uit de verf. Er wordt ook veel belangstelling van buiten het dorp verwacht: normaal gesproken staan er met gemak 10.000 mensen aan de haven als Sint komt. Het is ondoenlijk zulke drukte nu goed te regelen. Daarom heeft het comité besloten het onthaal van Sint af te gelasten.

Edam

Ook het Sinterklaasonthaal in Edam is een traditie die al generaties lang de kinderharten verwarmt. Maar de ruimtelijke mogelijkheden in het centrum en langs de vaarroute in Edam zijn beperkt. Ook het Edamse comité krijgt de verplichte 1,5 meter afstand niet georganiseerd.

Bovendien zorgt het afgelasten van het Volendamse onthaal ervoor dat de belangstelling voor Edam nóg groter zal worden. De kans is groot dat mensen die het Sinterklaasonthaal in Volendam missen, dan naar Edam zullen gaan. En dat maakt het ook voor het Edammer comité onmogelijk om een intocht volgens de nieuwe coronamaatregelen te organiseren. Ook het Edamse comité heeft besloten het onthaal van Sinterklaas dit jaar géén doorgang te laten hebben.

Oosthuizen en Middelie

In de gemeente Edam-Volendam bezoekt de Sint normaal gesproken vier plaatsen als hij in ons land aankomt. Naast Volendam en Edam, bezoekt de Goedheiligman ook de kinderen in Oosthuizen en Middelie. Er is nog geen overleg geweest met de comités in Oosthuizen en Middelie. Hun reactie op de coronamaatregelen die het kabinet vrijdag uitsprak is nog niet bekend.

Wat nu?

De vier Sinterklaascomités in Edam-Volendam voeren regelmatig samen overleg. Komende week zullen zij samenkomen om te bedenken hoe de Sint tóch de kinderen in de gemeente Edam-Volendam kan treffen. Binnen de coronamaatregelen dus. De gemeente zal de comités hierbij van harte ondersteunen