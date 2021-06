Gemengde gevoelens Sanna na eerste kwalificatie

Om de Olympische Spelen nog haalbaar te laten zijn, stonden er voor turnster Sanna Veerman twee kwalificatiewedstrijden op het programma. Afgelopen weekeinde in Rotterdam en over anderhalve week nog één. Dan zou het moeten gebeuren, zoals dat in sportjargon heet. Na de eerste krachtmeting besefte Sanna nog eens dat zij van heel ver komt.

Door Ringen om Volendam





De Volendamse eindigde als vijfde in het totaalklassement, maar een kandidate als Eythora Thorsdottir kwam dit weekeinde niet in actie en gouden medaillewinnares van Rio Sanne Wevers turnde op maar enkele onderdelen. Veerman werd knap derde op het onderdeel sprong.

,,Ik heb vooral mixed feelings”, zei Sanna na de ontmoeting. ,,Ik was aan de ene kant teleurgesteld , je wilt op zo’n kwalificatiemoment geen fouten maken. Dat wil je nooit, maar nu helemaal niet. Maar ten aanzien van de afgelopen weken – de periode van trainingen en andere wedstrijden – heb ik heel veel stappen gemaakt.”

De weg van het coronaherstel was voor haar een lange en trok fysiek gezien een wissel op haar gesteldheid. ,,Ik was voorafgaand helemaal niet bezig met punten en scores, mijn programma dat ik op deze wedstrijd zou gaan draaien was net pas klaar. Twee weken terug ging het in het Bulgaarse Varna nog niet helemaal lekker, maar daarna steeds beter. Ook omdat we besloten de oefeningen onder druk te gaan doen, omdat ik met deze gesteldheid niet veel aantallen kan maken.”

Ze kreeg vertrouwen. ,,Normaal liet ik tijdens trainingen beter turnen zien dan in de wedstrijden, maar dit keer zat ik er goed in. Als je kijkt naar de tijd die ik heb gehad om in fitte toestand mijn programma te oefenen, dan is het niet gek dat ik twee fouten maak. Daarom ga ik met een goed gevoel richting het tweede kwalificatiemoment. Deze twee momenten komen vroeg voor mij, maar ik voel dat ik nog aan het groeien ben, ik voel dat het komt.”

De beste vier zouden zich normaliter kwalificeren voor de Spelen. ,,De bondscoaches kijken breed: naar de hoogste scores per toestel, naar teamscores, naar wie de meerkampfinale kan halen, maar ook naar wie de toestelfinales kan halen. De toestelnorm is echter zo hoog, dat het geen zin heeft voor mij om me op één onderdeel te focussen.”

,,Tuurlijk had ik gehoopt dat ik verder zou zijn in dit stadium, maar als je de tijd terugdraait, had ik een aantal weken geleden niet gedacht dat ik hier zo zou staan. Ik had gezonde spanning bij mijn sprong en die ging supergoed. Ik had echt weer zin in om mijn beste ik te laten zien. Sarah Klouwer, trainster bij onze club TurnZ Amsterdam, zei ook dat ze de oude Sanna weer terugzag.”

Jessica Schilder eerste bij Gouden Spike

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio heeft kogelstootster Jessica Schilder de wedstrijd om de Gouden Spike gewonnen. In Lisse stootte de Volendamse atlete de kogel naar een afstand van 17.58 meter; acht centimeter verder dan een week eerder tijdens de Fanny Blankers Koen Games. Jessica Schilder: ,,Helaas had ik in Lisse weinig concurrentie, waardoor er weinig druk op de competitie lag. Dat wordt het komende weekeinde een ander verhaal als ik in Roemenië met een Nederlandse delegatie meedoe aan het EK voor landenteams. Bij die wedstrijd zijn wel diverse internationale toppers aanwezig.”

Foto David Meulenbeld