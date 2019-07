Geparkeerde auto besmeurd op de Voorhaven in Edam

Een geparkeerde auto aan de Voorhaven in Edam is afgelopen donderdag op vrijdagnacht besmeurd met een grote hoeveelheid Brinta. Het was de auto van Niels Tuijp en Brenda Kout, en dit was niet de eerste keer dat zij hun wagen onder de smurrie aantroffen. „ Het is ons al eerder overkomen op dezelfde plek”, zegt Niels Tuijp, bewoner van een woonboot op het Oorgat. „ Alleen de vorige keer was het meloen en zelfs een keer stroop.”

Gedurende de zomer parkeren Niels en Brenda hun auto meestal niet voor de deur. „ Voor onze woonboot staat een rij grote Lindebomen. Als we onze auto daaronder zetten zit ie helemaal onder de luizen. Dan kan ie elke dag wel gewassen worden.

Normaal parkeren we de auto aan de Keetzijde. Voordat we op vakantie gaan wassen we hem altijd, en omdat we vrijdag onze spullen nog moesten inladen parkeerden we de auto donderdagavond langs de stoep op de voorhaven. Dit is nu de derde keer dat onze auto op die plek besmeurd is.”

Wie de auto met afwisselende gerechten besmeurt blijft vooralsnog een raadsel. Niels vermoedt dat het om buren gaat die er problemen mee hebben dat hij zijn auto op de desbetreffende plek parkeert. „ Maar het zou ook een andere oorzaak kunnen hebben. De vorige keer ben ik namelijk al langs alle huizen geweest, en alle buren ontkennen er iets vanaf te weten.”

Niels plakte zelfs een keer een briefje in het raam. „ Daarop stonden m’n adres en telefoonnummer, zodat ze me konden bellen als er problemen waren. Maar een reactie bleef uit. Of nou ja, die keer ontvingen grote hoeveelheid stroop.”

Dit weekend plaatste hij enkele foto’s van zijn besmeurde auto op Facebook. Naast een groot aantal verontwaardigde reacties en goede tips (neem een dashcam!) bleek dat dit soort kliederige vandalisme vaker voorkomt in onze gemeente. Bewoners van de ouwe kom van Volendam spraken over een voorval van enkele weken terug, waarbij een aantal auto’s bekogeld met wit poeder - waarschijnlijk bloem. Omdat dit gebeurde in de nacht van 1e op 2e Pinksterdag, en er meerdere auto’s bij betrokken waren, ging het hier kennelijk om een kwajongensstreek.