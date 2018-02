Geslaagde lezing van Kees Schilder (Kos) voor 't Nut

Dinsdagavond 13 februari organiseerde de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, departement Edam, in De Burghwall een lezing over de grootste operacomponist ooit: Giuseppe Verdi. De lezing werd verzorgd door Kees Schilder (Kos), die geldt als een van de grote Nederlandse operakenners.

In de Sint Petrusschool, waar Kees jarenlang directeur van is geweest, heeft hij al 240 opera-avonden gehouden. Ook voor ’t Nut Edam heeft Kees Kos al twee series van 4 opera-avonden verzorgd. Nu stond Giuseppe Verdi centraal, en hier wist Kees Schilder weer op boeiende wijze over te vertellen. Ook waren enkele aria’s en fragmenten van beroemde opera’s van Verdi te beluisteren waarover de Volendamse operakenner enkele anekdotes vertelde. Het werd een boeiende avond die door zo’n 75 muziekliefhebbers werd bezocht.