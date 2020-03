Over de Grens: Volendammers en Edammers wereldwijd in quarantaine

‘Gevangene in je eigen huis’

Het coronavirus treft vrijwel de hele wereld. Hoe ervaren geëmigreerde Volendammers en Edammers deze crisis?

Door Eddy Veerman en Leonie Veerman

Het zijn mooie lentedagen, alhoewel dit voorjaar anders is dan alle anderen die Peter Schuitemaker in Italië heeft meegemaakt. De Edammer woont namelijk dichtbij het vliegveld Malpensa in de stad Gallarate. Dat ligt in de regio Lombardije, het epicentrum van het Coronavirus. Het is anders want het is stil, doodstil in de straten. Waar normaal gesproken veel vliegtuigen overvliegen en auto’s langskomen, hoor je nu vogels fluiten, honden blaffen…. En verder veel stilte. Italië is het hardst getroffen, zaterdag kwamen er bijna 800 mensen te overlijden op één dag.

De eerste uitbraak was op circa 100 kilometer van waar Peter en zijn Italiaanse vrouw wonen, maar inmiddels is het hele land platgelegd. Alleen de essentiële activiteiten zijn nog toegankelijk, zoals supermarken, apotheken en tijdschriften/krantenwinkels. Sport is ook beperkt tot een minimum en je ziet allerlei mensen rennen, voetballen, boksen en lichamelijke oefeningen doen op hun terras of in hun tuin.

Familiebezoeken zijn verboden en ook vrienden mogen niet meer over de vloer komen. ,,Het is allemaal heel surrealistisch”, zegt Peter. ,,Het is alsof je gevangen bent in je eigen huis, alleen nog maar de deur uit kan om boodschappen te doen of naar de apotheek te gaan. Een nieuwe situatie voor onze generatie, die zoiets nog nooit heeft meegemaakt.”

,,We stellen ons voor dat alles vanzelfsprekend is. Zoals bijvoorbeeld vrijheid. Maar dat is niet zo, dat is een les die ons nu geleerd wordt. De scholen zijn al vier weken dicht, je moet de kinderen zien te vermaken, dat is niet moeilijk als je de deur uit mag, maar als je in een totale lockdown zit, dan wordt dat een uitdaging. Dus spelen we veel bordspellen, sporten op het terras en meer lezen. De tv is dan ook wel handig voor het slapen gaan en na het middageten. Ook koken we veel en maken we veel taarten.”

,,We hebben de kids uitgelegd waarom we in deze situatie zijn, maar of ze het begrijpen is iets anders, het is gewoon allemaal zo gek! Nu is het hopen dat deze situatie zo snel mogelijk weer overgaat en we weer verder kunnen met ons leven.”

Jara Kras

München, Duitsland

De 20-jarige Jara Kras werkt sinds april 2019 als au pair in München. Jara: „Ik werk fulltime bij mijn gezin, daarnaast heb ik met mijn vriend Matthijs een eigen woning. Omdat de ouders waar ik voor werk op dit moment zelf ook thuis zijn, gaat mijn werk voorlopig niet door. Ook het werk van mijn vriend is helemaal stopgezet.”

„Sinds afgelopen zaterdag mogen we alleen met een goede reden het huis uit, zoals boodschappen doen, een doktersbezoek, of werk, maar bijvoorbeeld sporten in de buitenlucht is ook toegestaan”, vertelt Jara. „Ik heb zelf echter ondervonden dat er niet streng, of eigenlijk helemaal niet, wordt gecontroleerd.”

In Duitsland zijn alle winkels (die geen levensmiddelen verkopen) en restaurants verplicht gesloten. „Net als in Nederland zijn ook alle grote bijeenkomsten afgelast.” „Locaties waar veel mensen samen komen worden hier door politie gecontroleerd of afgezet. In apotheken mag je pas naar binnen als de persoon voor je weer naar buiten komt en bij de supermarkt mag je alleen nog met pas betalen. Hier wordt trouwens ook flink gehamsterd, het wc-papier, pasta, pastasauzen, bakspullen en brood is vaak helemaal op.”

„Je merkt dat mensen zoveel mogelijk afstand willen houden en contact vermijden. Hierdoor voel je wel bij iedereen een wat bedrukte sfeer en merk je dat sommige mensen bang zijn. Op advies van de overheid zitten mijn vriend en ik ook voornamelijk thuis, we gaan wel elke dag naar het park voor wat frisse lucht. Gelukkig hebben we via social media nog veel contact met onze vrienden en familie.”