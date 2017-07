Gevel en toren van de RK Nicolaaskerk staat in de steigers

Op 6 juni is gestart met het plaatsen van een grote steiger voor de gevel en toren van de H. Nicolaaskerk in Edam. Er wordt groot onderhoud gepleegd aan het kerkgebouw. Tien dagen is er gewerkt aan de opbouw van de bouwsteiger. Door loodgietersbedrijf Sombroek zijn intussen de goten vernieuwd en er wordt nieuw lood aangebracht.