Gezellige ochtend met aalroken voor de Meermin

Vrijdagmiddag 21 augustus was de bekende aalroker Jan Smit (Koet) uitgenodigd om voor de bewoners van de Meermin aal te komen roken in de binnentuin. Het geheel werd muzikaal ondersteund door (Neef) Martin Veerman.

Het was nog even spannend qua weer, maar gelukkig zat dat goed mee. Er konden daardoor veel bewoners van de Meermin in de tuin op gepaste afstand van dit alles genieten met aalroken, twee optredens en na het roken werden zij getrakteerd op stokbroodjes met lekkere gerookte paling.

Door "De vrienden van de Meermin" werd deze middag mogelijk gemaakt.