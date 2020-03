GGD roept op tot ‘gebruiken van gezond verstand’

GGD Zaanstreek-Waterland draait momenteel overuren. Nog altijd raadplegen veel burgers de gezondheidsinstantie over de situatie met het coronavirus. Er is helaas geen tijd om alle individuele vragen van mensen te beantwoorden. De GGD probeert haar personeel voornamelijk beschikbaar te houden om te kunnen reageren op vragen van zorgprofessionals. De Nivo kreeg de gelegenheid om enkele vragen te stellen die de bevolking van Edam-Volendam kunnen voorzien van essentiële informatie.

Door Laurens Tol

Worden jullie momenteel meer dan normaal benaderd door burgers met vragen, met name over het coronavirus en wat te doen?

,,We worden nog steeds veel gebeld door mensen met vragen. Als GGD proberen we onze capaciteit vooral beschikbaar te houden voor vragen van zorgprofessionals. We verwijzen burgers met vragen dan ook zoveel mogelijk naar de informatie van de Rijksoverheid: www.Rijksoverheid.nl/corona. Daar staat veel informatie op. Mensen kunnen ook bellen met 0800-1351. Dat nummer is dagelijks van 8.00 tot 22.00 uur geopend.”

Heeft de GGD voor burgers nog aanvullende adviezen voor Edam-Volendam bovenop de maatregelen die het Kabinet afkondigde?

,,Het is belangrijk dat iedereen, ook in gemeenten waar nu nog geen gevallen zijn geregistreerd, zich houdt aan de maatregelen van het Kabinet. Nu al hebben veel meer mensen het virus onder de leden dan de testuitslagen ons vertellen. Inmiddels is ook bekend dat nog veel Nederlanders ziek gaan worden. De meeste mensen krijgen milde griepachtige klachten. Om te zorgen dat niet iedereen tegelijk ziek wordt en onze ziekenhuizen overbelast raken, heeft het Kabinet nu verregaande maatregelen aangekondigd: thuiswerken, scholen dicht, horeca en andere instellingen gesloten. Als niet iedereen tegelijk ziek wordt kan de zorg zich richten op kwetsbare mensen voor wie het virus wel schadelijk kan zijn: ouderen (70 plus) en mensen die lijden aan ernstige kwalen als bijvoorbeeld long- of hartziekten of verminderde weerstand tegen infectieziekten.”

‘Zorg ook dat je

zelf gezond blijft

en zorg ook een beetje

voor je huisarts’

Kunnen mensen die ziek zijn in onze gemeente nog worden getest op het virus?

,,Voorheen was het testen gericht op het opsporen en indammen van de infectie. Dat heeft onvoldoende geholpen. Daarom is er nu een andere aanpak, gericht op de zorg aan de meest kwetsbare patiënten. Voortaan krijgen alleen kwetsbare mensen een test, zodat zij sneller gevonden en behandeld kunnen worden. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor de mensen die ze het hardst nodig hebben. Huisarts, ziekenhuis of specialist ouderenzorg bepalen nu wie er een test krijgt en voeren deze testen uit.”

In welke situatie adviseren jullie om een afspraak te plannen met de huisarts?

,,Voor griepachtige klachten geldt het advies: thuis uitzieken. Bel alleen de huisarts als klachten erger worden en je last hebt van benauwdheid of koorts (hoger dan 38 graden).”

Zijn er verder nog algemene adviezen die jullie willen geven aan mensen uit onze gemeente?

,,Neem de maatregelen van de overheid en de oproep van premier Rutte serieus. Ze worden niet voor niets genomen. Mijd grote groepen mensen, houd afstand. Raak ondertussen niet in paniek, gebruik je gezonde verstand. Zorg ook dat je zelf gezond blijft en zorg ook een beetje voor je huisarts, want die werkt onder hoge druk: bel deze alleen als het echt nodig is. Zoek eerst zelf naar antwoorden als je vragen hebt.”