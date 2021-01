GGD Zaanstreek-Waterland vaccineert eerste zorgmedewerkers

GGD Zaanstreek-Waterland is vandaag gestart met vaccineren van het zorgpersoneel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Vanochtend ontving gespecialiseerd verpleegkundige Sonja Kerssens van De Zorgcirkel de eerste prik in Sportcomplex De Beuk in Purmerend.

De GGD Zaanstreek-Waterland gaat vanaf vandaag zeven dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur vaccineren. Per dag kunnen 300 zorgmedewerkers een prik krijgen. In deze eerste fase voorzien we ruim 6000 zorgmedewerkers van een vaccin.

Ondertussen bereidt GGD Zaanstreek-Waterland zich voor op het vaccineren van volgende doelgroepen. De GGD zoekt momenteel naar een tweede vaccinatielocatie in Zaanstad. Vanaf half februari zijn thuiswonenden vanaf 60 jaar aan de beurt.