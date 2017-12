Goede doelen manifesteren zich tijdens de Ideële Kerstmarkt Edam

In de Grote Kerk Edam vond zaterdag weer de jaarlijkse Ideële Kerstmarkt plaats. Een twintigtal kramen stonden opgesteld van diverse goede doelen en instellingen. Hier kon men van alles kopen ter ondersteuning van de organisaties en stichtingen.

Natuurlijk waren er talloze kerstversieringen te koop. Bij de kraam van Amnesty International afdeling Edam-Volendam kon men kaarten ondertekenen om zo te proberen politieke gevangenen vrij te krijgen.

Jur Leek en de familie Rijswijk verkocht vanuit een kraam fruit en de opbrengst hiervan was bestemd door het Huis aan het Water in Katwoude. De dames van de Stichting Sunshine House hadden weer lekkere gerechten bereid die men kon kopen voor dit weeshuis in Zuid-Afrika.