Grondmetingen voor aanleg ontsluitingsweg

Maandag en dinsdag stond op de Dijkgraaf Poschlaan, nabij de stoplichten van de T-splitsing van de Zuidpolderlaan, een grondboorwagen van Van Dijk Geo- en Milieutechniek. Hier vond bodemonderzoek plaats en werden metingen verricht.

Tot op 20 meter diepte werd geboord om de grondlagen van klei, veen of zand in kaart te brengen. De metingen werden verricht in opdracht van Touw Ingenieursbureau. Op deze plaats komt een rotonde en ook even verderop komt een rotonde op de D. Poschlaan voor de aansluiting op de aan te leggen ontsluitingsweg richting de N244.

Ook in het weiland tussen de kommen Volendam en Edam vond bodemonderzoek plaats. Het zijn de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de ontsluitingsweg, die al vele jaren op de rol staat.