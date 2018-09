Grote deelname aan het Kermissteenwerpen

Voor de laatste keer werd afgelopen vrijdagavond tijdens de Kermis in Edam het Steenwerpen georganiseerd op de Eilandsgracht door Club ‘48. Ook het ringsteken is voor de laatste keer door dit evenementengezelschap opgezet. Stef Knook, die 25 jaar voorzitter is geweest van Club ’48, deelde dit mede.

“Maar het Kermissteenwerpen gaat volgend jaar gewoon weer door. De organisatie wordt dan overgenomen door De Burghwall”, vertelde Stef, die verheugd was dat er weer grote belangstelling was voor het Steenwerpen. Het maximale aantal van 32 ploegen (met 8 personen) had zich aangemeld en de hele Eilandsgracht werd gevuld voor dit kermisgebeuren. Voor de 17e keer vond het steenwerpen plaats op vrijdagavond van de Edamse kermis. Om 19.00 uur ging het werpen van de stenen van start op de 16 banen en om 21.00 uur was de prijsuitreiking. Het zorgde voor een super gezellig sfeertje.