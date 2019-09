Grote deelname aan OOG Kermisloop

Voor de 37e keer organiseerde AV Edam op donderdagavond, bij de start van de Edamse kermis, de OOG Kermisloop. Er was weer veel animo voor en langs het parkoers stond veel publiek om de (jeugd)lopers aan te moedigen.

De start was op de Eilandsgracht en de finish bij de Dam. Om 18.30 uur gaf Stef Baart het eerste startschot van de vier jeugdlopen over een afstand van 1,2 km. Om 19.00 uur was de start voor de jeugdloop over 3 km. De traditionele 10 km-Kermisloop ging om 19.30 uur van start met 325 deelnemers.

Bij de heren won Bouke Bouma met grote overmacht in 33.48, 2e werd Thijs Mossel in 33.59 en 3. Tyas Visser in 34.07. Bij de dames was Regina Veerman eerste in 41.14, 2. Truus Piels en 3. Margriet Sta van Uitert.