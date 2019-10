Herfstvakantie-Sportinstuif

Het is een mooie traditie dat tijdens de schoolvakanties door de Sport-Koepel de Sportinstuiven worden georganiseerd. Maandag, dinsdag en woensdag is in sporthal Opperdam weer de Herfstvakantie-Sportinstuif.

Van 10.00 tot 16.00 uur kan de jeugd zich weer vermaken met talloze sportactiviteiten. De speelhal is opnieuw vol gezet met twee grote springkastelen, de opblaasbare voetbalboarding, drie tafeltennistafels, trampoline, netten opgehangen voor badminton, basketbal, turn mat, etc. Ook is er een stand van de bibliotheek met kinderboeken en kleurplaten.

Donderdag is de Sportinstuif van 10.00-15.00 uur in het MFA De Groote Molen te Oosthuizen. Donderdag en vrijdag kan de jeugd zich sportief vermaken in Sporthal Het Bolwerck te Edam. De entree is zoals gebruikelijk bij de sportinstuiven gratis.