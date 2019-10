Herstellen parkeervakken aan de Voorhaven

De stratenmakers van Hennephof en Jonk zijn vorige week gestart met het herstellen en herbestraten van de parkeervakken aan de Voorhaven te Edam, nabij de H. Nicolaaskerk. Het vraagt van de mannen echt vakwerk, want de vakken tussen de bomen zijn bestraat met keitjes van verschillend formaat, passend bij het monumentale centrum van de Kaasstad.

Dat betekent dus passen en meten, terwijl er ook rond de wortels van de bomen bestraat moet worden. Het is voor de stratenmakers een mooie en eervolle klus. Het opknappen van de parkeervakken is geen overbodige luxe, want ze liggen er verzakt en vol met kuilen bij.

De eerste vakken zijn reeds bestraat bij de brug over de Voorhaven bij de Nicolaaskerk, en dit ziet er weer keurig netjes uit.