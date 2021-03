One Way Wind, het – laatste – magazine

‘Het doel heiligde altijd de middelen’

‘One way wind, the magazine’ houdt na twintig jaar op te bestaan. Simpelweg omdat het niet langer levensvatbaar is. ,,Het was een emotioneel moment om de knoop door te hakken”, kijken Johan Tol en Michel Veerman, de founders en makers, elkaar aan. Hun harten huilen. Niet alleen omdat hun geesteskind verloren gaat. ,,Hier houdt de papieren geschiedschrijving van de Volendamse muziek op.” Geheel in de stijl van het duo, laten zij het afscheidsmagazine vergezeld gaan van een cd met uniek materiaal: de demo van de evergreen ‘One way wind’. Hoe toepasselijk. Precies een halve eeuw geleden opgenomen. Kippenvel…

Door Eddy Veerman

Het laatste nummer. Die woorden van onomkeerbaarheid prijken op de cover. Bij een haast onvergankelijke foto van Piet Veerman. Op de plaat van fotograaf Marco Bakker kijkt de zanger weg, naar daar waar de zon onder gaat. Binnenin vertelt hij hoe liedjes als The Lonely Walk en Where have I been wrong ontstonden. Die verhalen achter liedjes, achter de artiesten of andere mensen uit de (Volendamse) muziekwereld, columns, weetjes, bijzondere fotografie, zo kleurden de grondleggers het magazine telkens in. En Johan en Michel bedachten zo nu en dan iets extra’s.

Foto: Michel Veerman en Johan Tol in 1999 bij de presentatie van hun boek ‘Geschiedenis van de Palingsound’, samen met de in 2002 overleden Jip Golsteijn, popjournalist van de Telegraaf. Foto Iwan Lautenschütz