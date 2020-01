De week van Merel: Edamse juniore maakt indruk op NK Allround senioren

Het grote publiek heeft kennis gemaakt met Merel Conijn

Afgelopen weekend zat schaatsliefhebbend Nederland vol spanning voor de buis. De jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen Schaatsen Allround & Sprint in Heerenveen stonden weer op het programma. Voor mensen uit de gemeente Edam-Volendam had dit NK Allround een bijzondere tintje. De achttienjarige Merel Conijn uit Edam stond namelijk naast de grote dames aan de start. ,,Ik had dit echt nooit verwacht. Supergaaf om mee te mogen doen”, klinkt ze enthousiast. ,,Ik stapte de baan op en kreeg spontaan overal kippenvel.”

Door Kevin Mooijer

Als tienjarig meisje werd Merel lid van IJsvereniging Edam. ,,Ik begon net als zoveel kinderen van mijn leeftijd met schaatsen omdat het me leuk leek. Niet per se omdat ik geïnteresseerd was in schaatsen”, begint ze haar verhaal. ,,Met de vereniging vertrokken we telkens naar Alkmaar om daar op de ijsbaan het schaatsen onder de knie te krijgen.” Het jonge talent haalde in korte tijd alle benodigde schaatsdiploma’s, maar haakte daarna af. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. ,,Ik ging het schaatsen missen. In Purmerend sloot ik bij de lokale ijsclub aan en mocht beginnen als pupil D.” Al gauw merkte men dat in Merel een natuurtalent school. ,,Niet veel later werd ik voor de C-selectie uitgenodigd en daar vandaan ging het eigenlijk heel snel. Ik bleef doorgroeien tot ik vorig jaar werd uitgenodigd voor het Regionaal Talentencentrum.”

Naarmate Merel ouder werd en groeide als topsportster begon haar leven steeds meer in het teken van de schaatssport te staan. Iemand die een sport op topniveau beoefent, moet daar offers voor maken. De goedgehumeurde Edamse ziet dat anders. ,,Ik heb niet het idee dat ik er veel voor moet laten. Als je mijn leven vergelijkt met iemand van dezelfde leeftijd zie je natuurlijk duidelijke verschillen, maar voor mij voelt dat niet negatief. Ik ga er hoe dan ook alles aan doen om zo lang mogelijk door te kunnen gaan met schaatsen. Het is geweldig om toernooien te rijden.”

Naast haar sportieve leven, heeft Merel nog een fulltime bezigheid. ,,Ik zit momenteel in het tweede jaar van de Hbo-opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Deze studie volg ik via de Johan Cruyff Academy. Gelukkig wordt er rekening gehouden met sporters, waardoor ik wat meer ruimte krijg om alles te combineren.”

Maandag – vrijdag

Ondanks dat er vanuit de academie rekening gehouden wordt met haar leven als topsporter, houdt Merel weinig vrije tijd over. ,,Op rustdagen en onderweg naar trainingen studeer ik of werk ik aan schoolopdrachten. Zelfs in het trainingskamp in Heerenveen voor het NK ben ik ’s avonds bezig met studiedeadlines”, zegt ze lachend. De dag na het NK Allround wordt Merel namelijk weer op school verwacht om een tentamen te maken. Het leven van een (jonge) topsporter gaat niet altijd over rozen.

,,In het kader van de voorbereiding op het NK Allround zijn we al tien dagen voor het eerste officiële startschot richting Heerenveen gegaan voor een trainingskamp. De dagen worden gevuld met schaats-, kracht- en techniektrainingen. ’s Avonds kook ik samen met mijn teamgenoten een maaltijd in het vakantiehuisje waarin we deze periode leven, om vervolgens aan schoolopdrachten te werken en weer vroeg in bed te duiken.”

Deze routine herhaalt zich tot twee dagen voor het NK-geweld losbarst in Thialf. De donderdag is een rustdag. Een rustdag betekent voor het schaatstalent niet wat het voor velen betekent. In haar pyjama op de bank hangen, kijkend naar een spannende Netflix-serie is niet precies hoe Merel haar rustdag indeelt. ,,Ik heb getraind op de Tacx (racefiets in een standaard, red.) en aan schoolopdrachten gewerkt. Maar gelukkig heb ik ook tijd gehad om mijn schaatsen te laten slijpen, mijn vriendinnen te spreken, mijn opa op te zoeken en gezellig bij te praten met familie”, vertelt ze vrolijk.

Na wat rust bijgetankt te hebben keert Merel vrijdagochtend in alle vroegte weer terug naar Heerenveen, waar het spannendste toernooi uit haar jonge leven op haar wacht.

‘Dan hoor je opeens

je naam omgeroepen worden,

draai je jezelf om en

zie je je eigen gezicht

op een gigantisch scherm,

dat is best even wennen’

Zaterdag

,,Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Je komt daar binnen in een overvol Thialf, overal camera’s, overal publiek, de beste schaatsers van Nederland. Bij de junioren toernooien is ook altijd wel publiek maar dit is echt next level. Echt heel bijzonder om mee te maken.”

De eerste afstand voor Merel is de 500 meter. ,,Ik ben meer een langeafstand rijder, dus ik had niet verwacht dat ik op deze afstand heel goed zou presteren. Wel moet ik zeggen dat ik er ontzettend veel zin in had, maar ik was zó nerveus dat het toch moeilijk was om ervan te genieten. Mijn trainer en ik waren niet helemaal tevreden over mijn techniek tijdens de kwalificaties voor het NK, dus heb ik hier de week voorafgaand aan het toernooi veel op getraind.”

,,Je vraagt je af of het allemaal wel goed gaat komen. Dan hoor je opeens je naam omgeroepen worden, draai je jezelf om en zie je je eigen gezicht op een gigantisch scherm. Dat is best even wennen”, lacht ze bescheiden. ,,Als je bij de start staat, gaat de knop om. ‘Ik ga knallen’, denk je bij jezelf.” En dat heeft ze gedaan.

Met haar achttien jaren jong zet Merel Conijn de vijfde tijd neer op de 500 meter. Ze verraste niet alleen zichzelf, maar de hele schaatswereld was onder de indruk van de jongeling. ,,Het ging zo goed dat ik zelfs een persoonlijk record reed. Ik was heel blij met mijn resultaat.”

De volgende afstand die haar te wachten staat, is de 3000 meter. Merel zet haar tweede beste seizoentijd neer met 4.19,66 en behaalt daarmee een 13e plaats. Antoinette de Jong, winnares van de afstand, rijdt de snelste tijd ooit op een NK. Hieruit blijkt hoe hoog het niveau bij de dames ligt. Desondanks laat de Edamse van zich horen. Het grote publiek heeft zaterdag 25 januari 2020 kennis gemaakt met Merel Conijn.

Zondag

Tijdens de tweede en laatste dag van het NK Allround staat Merel in potentie twee afstanden te wachten: de 1500 meter en de 5000 meter. Weet ze een goede tijd neer te zetten op de eerste afstand, dan zou ze daarmee een startplaats af kunnen dwingen voor de langste rit. ,,Op de 1500 meter was ik bezig aan een prima rit”, legt ze uit. ,,Dat duurde tot het moment van de laatste wissel. Ik stond voor de keuze om te wachten tot mijn tegenstander me voorbij was en achter haar langs te kruisen, of ik moest een tandje bijzetten en voor haar langs wisselen. Ik ging voor de tweede optie. Het leek goed te gaan, want ik reed al in de goede baan, maar toch raakten onze schaatsen elkaar nog. Ik viel bijna, maar wist te herstellen. Flink balen, want zoiets komt nooit ten goede aan je tijd.”

Merel rijdt een tijd van 2.01.20. Goed genoeg om een top 10-plaats veilig te stellen in het eindklassement. Helaas besluit de jury de jongeling vanwege het lichte contact te diskwalificeren. ,,Heel jammer, maar zo zijn de regels nu eenmaal”, concludeert ze als ze een door de wol geverfde topsporter. ,,Ik ben na de rit gauw bij mijn ouders en vriendinnen op de tribune gaan zitten om mijn teamgenoten aan te moedigen. Op het moment dat je dan plaatsneemt op de tribune ben je opeens alle zenuwen en spanning kwijt. Ik heb nog even kunnen genieten van de andere schaatsers voordat we ’s middags richting huis keerden.”

Al met al kijkt Merel terug op een geslaagd toernooi. ,,Ik ben een super positieve, leerzame ervaring rijker. Dit neem ik allemaal mee naar het Nederlands Kampioenschap Junioren Allround, komend weekend.” Komend weekend gaat de juniore met haar leeftijdsgenoten de strijd aan in Twente, waar ze zich kan kwalificeren voor het WK junioren in Polen.