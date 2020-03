Volendamse ziekenhuismedewerkers delen hun ervaringen

‘Het is erg angstig, maar ik zal wel moeten’

In de strijd tegen het coronavirus bevinden zorgmedewerkers zich op dit moment in de frontlinie. Van alle Volendammers die werkzaam zijn in ziekenhuizen in de regio, hebben een aantal de afgelopen weken de zware taak toebedeeld gekregen de coronapatiënten op te vangen of direct bij te staan op de Intensive Care afdelingen. Ondanks hun angst - niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun directe familieleden - zetten zij zich moedig in om te helpen waar dat op dit moment het hardst nodig is.

Door Leonie Veerman

Helden in de frontlinie

Veralie van Langen, Anesthesiemedewerker en verpleegkundige AMC

Veralie van Langen (29) werkt normaal als anesthesiemedewerker in het operatiecomplex van het AMC. ,,Ik sta voornamelijk in de operatiekamers, om ervoor te zorgen dat patiënten onder narcose gebracht worden en de juiste pijnbestrijding krijgen. Een hele leuke baan, omdat je veel verschillende operaties meemaakt en elke dag anders is.”

Tom Schokker, Anesthesiemedewerker AMC

In het AMC werkt ook de 23-jarige Tom Schokker als anesthesiemedewerker. ,,Net als Veralie ben ik normaal in de operatiekamers te vinden. Ik werk bij operaties van uiteenlopende patiënten: Van baby’s tot ouderen. Mijn hoofdspecialisme is cardiothoracale chirurgie(openhartoperaties). Daarnaast maken we deel uit van zowel het reanimatie als het traumateam binnen het AMC.”

Miranda Boogaard, IC-verpleegkundige OLVG Oost

Miranda Boogaard (27) werkte al enige tijd als verpleegkundige toen ze in 2018 de opleiding tot Intensive Care verpleegkundige afrondde. ,,Vanaf dat moment ben ik werkzaam op de intensive care (IC) in OLVG Oost. Mijn taken zijn onder andere gericht op het verzorgen van de patiënten en bewaken van de vitale functies van het lichaam. IC verpleegkundigen houden verschillende parameters in de gaten zoals de bloeddruk, hartslag, ademhaling, saturatie, urineproductie en bewustzijn. Daarnaast ondersteun ik de intensivist (IC-arts) bij het inbrengen van beademingsapparatuur of infusen.”