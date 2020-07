Kees Veerman legt unieke gebeurtenissen en verhalen vast met AR

‘Het is veel persoonlijker, er zit meer gevoel in’

Er is een nieuwe manier om bijzondere momenten vast te leggen. Kees Veerman (Jassie) legt zich met zijn bedrijf ‘Your Legacy’ toe op het maken van hologrammen. Het is daarmee mogelijk om belangrijke gebeurtenissen als trouwerijen te herbeleven zoals ze waren. Een hologram is meer dan alleen een video. Het is een realistischer, driedimensionaal beeld. Kees’ bedrijf wil de innovatie gaan gebruiken voor particulieren. En dat voor een betaalbare prijs.

Door Laurens Tol

Kees studeerde Bedrijfskundige informatica en bekleedde vanaf 2004 verschillende functies in het bedrijfsleven. Na een aantal jaar gewerkt te hebben, ontstond bij hem het idee om ook iets te willen gaan doen voor particulieren. In 2016 kwam de Volendammer voor het eerst in aanraking met Augmented Reality (AR). Het is een technologie waarmee extra informatie kan worden toegevoegd aan een beeld, zonder dat daar een bril voor nodig is. Het spel ‘Pokémon GO’ is een voorbeeld van waar het gebruikt wordt. Kees werd al snel gegrepen door de techniek en zag er de grote mogelijkheden van in.

Hij maakte de connectie met iets waar hij al langer mee bezig was: de vraag wat mensen verbindt. ,,Ik vraag mij al een tijd af wat we met elkaar gemeen hebben. Hoe blijven we bij elkaar, hoe komen we bij elkaar en wat betekent dat? Wat blijft er over als iemand verhuist of afscheid moet nemen? En wat onthoud je als je gaat trouwen of als er een kind geboren wordt? Dat zijn de herinneringen. We delen de verhalen die we samen hebben meegemaakt en opgebouwd. Het plan ontstond om dit soort gebeurtenissen te gaan vastleggen met AR. Ik moet dit gaan doen, dacht ik. Daarom zegde ik in 2017 mijn baan op. Ik ben erin gedoken zonder vangnet”, vertelt Kees.

Hij deed twee jaar onderzoek naar de mogelijkheden van de techniek. In het begin was het nog ondoenlijk om er iets mee te gaan doen. De kosten waren te hoog en de technologie was nog niet volwassen genoeg. Na verloop van tijd veranderde dit. ,,Ik heb toen een team van vier specialisten opgericht. Iedereen was laaiend enthousiast over mijn idee om verhalen en herinneringen op deze manier vast te leggen. Uiteindelijk is daar ‘Your Legacy’ uit ontstaan.”

Kees begint klein met het aantal producten dat hij aanbiedt. Een daarvan is de mogelijkheid om foto’s in lijstjes meer betekenis te geven. Kees kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de persoon op de afbeelding een bepaald verhaal vertelt. Dit door met een smartphone op het object te richten. Het is ook mogelijk om dit te doen bij een trouwportret, om daarmee de huwelijkssluiting te herbeleven. Daarvoor is het nodig dat Kees en zijn team bij zo’n gebeurtenis aanwezig zijn om beelden vast te leggen met een speciale camera die diepte kan vastleggen. Ze gaan daarbij niet over een nacht ijs. Men gaat eerst in gesprek met de klant, om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Naderhand wordt het materiaal nog bewerkt.

De beelden kunnen daarnaast worden bekeken met een driedimensionaal scherm. Een zogenoemd ‘Looking Glass’. ,,Als je een ‘normale’ video of foto ziet, heb je het idee dat je van buiten naar binnen kijkt. Wat ik het mooie vind van de techniek waar ik mee werk, is dat het net lijkt of de persoon echt bij je is. Het is veel persoonlijker, er zit meer gevoel in. Iets anders waar je aan kunt denken, is dat iemand die je tijdelijk moet missen op deze manier een boodschap kan overbrengen aan zijn of haar familie en vrienden. Bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar het buitenland of een uitzending als militair. Zoiets krijgt met Augmented Reality veel meer lading. Je hebt een verhaal dan niet van ‘horen zeggen’, maar luistert en ziet het zoals diegene het echt zei. Er zijn zoveel mogelijkheden wat dit betreft.”

Als mensen interesse hebben en met behulp van deze techniek verhalen of gebeurtenissen willen vastleggen, kunnen ze Kees of iemand van zijn team direct benaderen. Daarna maakt men een plan als er overeenstemming is bereikt over de inhoud van de beelden.

,,Daarvoor komen we uiteraard eerst langs om te praten. Als we eruit komen, dan is het belangrijk om het vastleggen op een zo comfortabel mogelijke manier te doen. Daar is mijn team ook goed in. Je kunt het niet zomaar in een keer doen. Je krijgt mooiere resultaten als je iets met zorg voorbereidt en begeleid. De persoon die zijn verhaal wil vertellen, moet dit zo goed mogelijk kunnen doen. Je kunt niet zeggen: we zetten een camera neer en doe maar wat.”

Naderhand worden de beelden beschikbaar gesteld op de smartphone van de klant. Of men kan een Looking Glass bestellen om het materiaal af te spelen. Kees is momenteel bezig om samenwerkingsverbanden aan te gaan met onder andere fotografen. Dit om een zo groot mogelijke groep mensen te kunnen bereiken. ,,Het werk is een passie van mij. Zoals bij elke passie kun je ervoor kiezen om hem na te jagen. Je moet er tijd en bezieling insteken. Je gaat zeker een paar keer op je bek, om daarna weer op te staan. Daarom is het belangrijk om te geloven in wat je aan het doen bent. En ik denk dat er veel toekomst zit in Augmented Reality.”

Via de site van Your Legacy kunnen mensen video’s bekijken waarin Kees het een en ander nog verder toelicht. Het adres daarvan is: www.your-legacy.nl. Daarmee kunnen belangstellenden ook een beter beeld krijgen van wat Augmented Reality toevoegt.

Mensen die geïnteresseerd zijn geraakt in het vastleggen van bijzondere beelden met toevoeging van augmented reality, kunnen in contact komen met Your Legacy via: info@your-legacy.nl