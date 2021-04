Paasboodschap:

Het ‘nieuwe’ geluk

Ook dit jaar is het weer gewoon Pasen. Het feest van leven en van hoop dat het goed komt. Dat hebben we met elkaar heel hard nodig want we hebben een pittig jaar achter de rug.

Hoop

Corona heeft er heel diep ingehakt. Voor mensen individueel, voor gezinnen en voor vriendengroepen. Maar ook voor bedrijven, scholen en de gezondheidszorg. Eigenlijk heeft deze pandemie niets of niemand onberoerd gelaten. Daarom is hoop zo belangrijk. Zonder hoop is er alleen maar tijd. We moeten blijven vasthouden aan de gedachte dat het weer beter wordt.

Veerkracht

Het lijkt me dat we daar samen voor kunnen gaan zorgen. Wat nou als we na dit zware jaar op weg gaan naar ons ‘nieuwe geluk’? Als we van het verlies en verdriet om wat we kwijt zijn geraakt, ons gezamenlijk inzetten om het weer opengaan van de wereld tot een nieuwe kans te maken? Om dat te doen met respect voor elkaar, hulp en steun aan elkaar, met warmte, aandacht en met verdraagzaamheid en vreugde?

Delen is helen en het moment komt nu snel dichterbij dat we elkaar weer meer kunnen ontmoeten, kunnen omhelzen en onze ervaringen van het afgelopen jaar achter ons kunnen laten. We weten wat onze veerkracht is en ook dat we die kunnen inzetten.

Stukje beter

We hebben en krijgen straks de kans om onze wereld een stukje beter te maken. Hoe mooi zou dat zijn? We kunnen zelf onze keuzes weer maken: van afstand houden en lockdown naar echte persoonlijke verbinding maken. Van geen handen geven naar twee handen tegelijk geven. Van binnen moeten blijven naar elkaar weer opzoeken. Van alleen maar thuiswerken naar je collega’s opnieuw ontmoeten. Van beperkingen naar nieuwe mogelijkheden. Dat zou Pasen dit jaar extra betekenis geven.

Nieuw en klein geluk

Laten we het leven weer vieren door het ‘nieuwe geluk’ te combineren met het ‘kleine’ geluk. Door straks weer te genieten van alle dingen waar we zo naar verlangen. Zoals samen genieten van een concert of lekker samen sporten. Of sport als toeschouwer beleven en musea en tentoonstellingen bezoeken. Naar evenementen gaan en eropuit trekken. Of met een goed glas wijn dan wel een biertje samen genieten op een terras of aan een tafel in een restaurant.

Ik wens iedereen hele fijne Paasdagen toe, in de hoop en de zekerheid dat we elkaar binnenkort weer overal en op elk tijdstip van de dag kunnen ontmoeten.

Hartelijke groet,

Lieke Sievers, burgemeester Edam-Volendam