Hoe rijd je op een gladde N247?

Nu het weer kouder wordt in Nederland, wordt het ook steeds gladder op de weg.

Ook al wil men het huis vaak niet verlaten in deze kou, je zult toch naar je werk moeten gaan. En daarvoor pakken we al snel de auto. De N247, ten westen van Volendam, is wel een verraderlijke weg. Vooral met gladheid. Hoe rijd je nu verstandig wanneer het glad is?

Wees goed verzekerd

Voordat je de gladde weg trotseert is het verstandig eerst een goede auto verzekering af te sluiten. Je kunt nog zo voorzichtig zijn: een ongeluk zit in een klein hoekje en dan is het fijn als je goed verzekerd bent. Op de N247 is voorzichtigheid altijd geboden, aangezien je makkelijk een uitschieter kunt maken naar de tegenliggende baan, de busbaan, of zelfs het fietspad. Wanneer het glad is, is het dus belangrijk je aan deze tips te houden:

1. Houd afstand

De 2-secondenregel is een goed begin, maar bij gladheid op de weg is het verstandig nog meer afstand te bewaren. Mocht je voorganger plots remmen dan heb jij voldoende tijd om te reageren. Op een gladde weg is je remweg langer. Probeer ook beheerst te remmen om slippen te voorkomen. Ook wanneer je invoegt op de N247, is het belangrijk te zorgen voor voldoende ruimte.

2. Kijk wat verder voor je uit

Door ver voor je uit te kijken help je jezelf om de auto in goede banen te leiden. Omdat je zo een beter overzicht hebt over de weg, zal je minder vaak hoeven sturen. En ook dit voorkomt dat je gaat slippen.

3. Trek rustig op

Misschien kom je net van de N517 om vervolgens vanuit de rotonde in je normale tempo op te trekken. Met gladheid op de weg is dit een slecht idee. Zelfs wanneer je vanuit stilstand wilt optrekken, kan dit leiden tot een slip. Om dit te voorkomen, is het verstandig om weg te rijden in de tweede versnelling. Geef zo min mogelijk gas en laat de koppeling langzaam opkomen. Neem bovendien de rotonde langzaam en maak je bocht niet te scherp.

4. Een noodstop

Mocht je toch in problemen verzeild zijn geraakt en een noodstop is geboden, zorg er dan voor dat het ABS je hierbij helpt. Hiervoor moet je de remdruk hoog houden. Trap ook de koppeling in terwijl je remt. Dankzij het ABS zullen je banden blijven draaien, waardoor je kunt bijsturen wanneer nodig.

5. Voorkom remmen zoveel mogelijk

Als remmen niet nodig is, doe het dan ook niet. Wil je de N247 verlaten? Laat dan het gas tijdig los voordat je de afslag neemt. Geef bovendien pas weer gas, wanneer je de bocht achter je gelaten hebt. Mocht je bijna de berm in glibberen, probeer dan hard remmen te voorkomen. Ook het stuur omgooien is een slecht idee. Je kunt beter de berm inrijden dan een tegenligger raken op de andere weghelft.

Foto: Manfedrichter / Pixabay