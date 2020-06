Hof van Holland is weer geopend

Na een grondige verbouwing, die in totaal 14 maanden heeft geduurd, is afgelopen vrijdag Hof van Holland aan de Zuidervesting weer geopend. De zaak wordt gerund door Monique Yachou-Volkers, samen met haar vier dochters.

Het monumentale en beeldbepalende pand heeft van binnen een totale metamorfose ondergaan. Er zijn 12 mooie ruime hotelkamers in gekomen en het restaurant en de keuken zijn helemaal vernieuwd. Hof van Holland is in het zomerseizoen alle dagen van de week geopend van 10.00 tot 22.00 uur (om 21.00 uur sluit de keuken).

Men kan er terecht voor ontbijt, lunch en diner. Maar ook kan men er een drankje met borrelhapje nemen. Hof van Holland voert een Nederlandse kaart met een Marokkaanse twist. Het bekende terras daar kan men vrij op plaatsnemen om een drankje of hapje te nuttigen.