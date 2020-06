Hoge begroeiing op oevers en in bermen

Door de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente wordt sinds enkele jaren een ander onderhoudsbeleid gevoerd met betrekking tot de begroeiing in de bermen langs de wegen en de oevers van de slootkanten en vijvers. Dit in het kader van “Flora en Fauna”.

Door de hoge begroeiing kunnen tussen het riet en de berm- en oeverbeplanting eenden, zwanen en (water)vogels ongestoord en ongezien hun nest bouwen. Maar ook kleine diertjes als veldmuisjes en insecten houden van de hoge begroeiing.

Het zorgt voor een natuurlijke aanblik en in de hele gemeente is deze “Flora en Fauna”-begroeiing doorgevoerd. Menigeen vindt het er best mooi uitzien. Anderen ergeren zich er weer aan. Ze vinden het een verschrikkelijk en onverzorgd gezicht. De meningen verschillen dus….