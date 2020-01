Holocaustmonument Levenslicht onthuld op Kaasmarkt

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit onze gemeente, is van 22 januari tot 2 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien op de Kaasmarkt in Edam (22-25 januari), de Raadhuisstraat in Oosthuizen (26-30 januari) en Art hotel Spaander in Volendam (31 januari-2 februari).