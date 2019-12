Ideële Kerstmarkt in Grote Kerk

Al vele jaren vindt in de Kersttijd in de Grote Kerk Edam een Ideële Kerstmarkt plaats. In de monumentale kerk staan dan kramen van verschillende goede doelen en organisaties, die zich zo ‘in de picture’ zetten door folders uit te delen, informatie te verstrekken en artikelen te verkopen, waarmee de goede doelen gesteund worden.

In de fraai in kerstsfeer versierde kerk, was er een constante stroom van bezoekers. Er was een terras gecreëerd waar men terecht kon voor koffie/thee en koek. Verder kon men genieten van optredens van John en Jaye Vickers, het Nieuwe Koor o.l.v. Juliette Besijn, mannenkoor Excelsior en als laatste om 14.45 uur het Koninklijk Edams Fanfarecorps, dat gezellige deuntjes en Kerstsongs speelde. De Ideële Kerstmarkt duurde van 10.00 tot 16.00 uur.