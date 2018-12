Ideële Kerstmarkt in Grote Kerk met veel goede doelen-kramen

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur vond in de Grote Kerk Edam de jaarlijkse Ideële Kerstmarkt plaats. Er waren weer vele kramen en stands van goede doelen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de medemens.

Deelnemers dit jaar waren onder andere: Amnesty International, Israël Producten Centrum, Wereldwinkel, Wereldnatuurfonds, Plan Nederland, Stichting Thembalethu, Terre des Hommes, SARI Wereldmode, Stichting Sunshine House, Stichting Alle Beetjes Helpen, enz. Er was een stand met fruitverkoop van Kees Rijswijk en Jur Leek en de opbrengst hiervan was bestemd voor Stichting CarMar. De Ideële Kerstmarkt werd goed bezocht. Veel spullen werden verkocht, waarvan de opbrengst bestemd was voor de goede doelen en daarnaast werd de nodige informatie verstrekt over de organisaties.