IJsvereniging Edam schaatste voor Diabetes onderzoek

Alweer voor het zevende jaar hebben de jeugdschaatsleden van IJsvereniging Edam, rondjes geschaatst voor een goed doel. Dit jaar was dat voor het onderzoek ter voorkoming, genezing en verzachting van de gevolgen van de ziekte diabetes type 1.

De Jeugdschaatsers van IJsvereniging Edam, hebben voor het goede doel zoveel rondjes geschaatst dat het bij elkaar opgeteld zelfs meer was dan 1000 kilometer. Toen al het ingezamelde geld geteld was, viel er toch wel even een stilte bij alle aanwezigen.