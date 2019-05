In de Nivo van deze week (18) o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Informatieavond over FC Volendam Participatiefonds

• Bedankt dat je hebt meegedaan met de Vastenactie

• De Zusson: 'Onze lieve Heertje, geef mooi weertje'

• Zaterdag 11 mei spectaculaire open dag op Reddingstation Warder

• Lijst Kras: Beren of borden op de weg?

• NZ-lijn heeft nog niet beoogd effect

• KRAS/Volendam wint na twee seizoenen zonder prijs krankzinnige bekerfinale

• SKOV moet ontslagen werknemer na rechtszaak weer in dienst nemen

• Geen compromis met omwonenden maar wel nieuw voorstel invulling oostelijk wooneiland Broeckgouw

• Robert Vermorken trotseert hooggebergte voor het goede doel

• Rob van der Laarse; professor erfgoed van de oorlog

• Handbalfan uit Saoedi-Arabië haalt geveilde shirt Debbie Bont persoonlijk op

• Angie doet ondanks leukemie en chemo met veel vrienden, familie en sponsoren mee aan de Run for Kika