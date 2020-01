In de Nivo van vandaag, 15 januari 2020, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Dijklander Ziekenhuis start met internationaal onderzoek naar bloedverdunners

• Op de plecht: Jan van Taojem Zaa Ut Al

• PX Recordings beleeft rentree met veelbelovende line-up

• Stichting OOPOEH zoekt senioren en honden in Edam en omgeving

• Kennismaken met de smaken van de nieuwe chef-kok van art hotel Spaander

• Volendammers in Australië: ‘Het breekt echt je hart’

• Uitstekend eerbetoon aan Dolly Parton en Emmylou Harris in PX

• Wethouders benadrukken belang komst ‘state of the art’ turnhal

• Eén op de zeven werknemers lijdt onder burn-out klachten

• Eijlers op EK: ‘Een superervaring’

• Contaxus verwelkomt nieuwe partner

• Peter de Boer winnaar mega-gezellige Piet Pedel Klaverjasmarathon

• BLANKO (Jan de Witte) en Vintage Future (Mell) schitteren in PX

• Pastoor Stomph roept op tot bezinning