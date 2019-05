In de Nivo van vandaag 22 mei 2019 o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Er kan eindelijk gebouwd gaan worden op het oostelijk wooneiland

• Koepel Sociaal Domein: “We zijn de luis in de pels…”

• Album Made in Volledam staat symbool voor dorpse muzikaliteit

• Nieuws van het Volendams Museum: Toeristenbussen mogen van gemeente niet meer stoppen op halte voor het Volendams Museum

• Wereldburger Sandrine Snoek is bezig aan derde buitenlandse avontuur

• Bedrijf in Beeld: Klies & Jozef Bouw maakt nieuwe start

• Interessante doorkijkjes in de praktijk tijdens ouderavond van SKOV

• Nieuw gymsportcentrum goed voor recreatie- en topsport

• Veiling op Volendammerdag moet zorgen voor behoud van ‘gezichtsbepalende’ botters

• ‘Kinderen moeten weer snotdorrels onder hun neus hebben’

• Handballers voor het eerst in finale tegen Aalsmeer

• Expeditie Haal Die Paal