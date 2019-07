In de Nivo van vandaag, 24 juli 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

In de Nivo van deze week o.a.:

• Zusson: Langs de kant van de weg

• Overeenkomst brengt komst nieuwe werf dichterbij

• Op de Plecht: Koode Rood, Geel Of Groen?

• Trap naast het Sluisje van Katwoude in slechte staat

• VD|80: Evaluatie te dure herinrichting Europaplein / Zeestraat deel 1

• Kees Tuijp zet zich in voor ontheemde kinderen in Gambiaans weeshuis

• Mike Eerdhuijzen hard op weg naar basisplaats in nieuwe FC