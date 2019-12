In de Nivo van vandaag, 4 december 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Atlas-team wint landelijke challenge

• Reconstructie Julianaweg start in 2020

• Luxury Nails & Beauty geopend aan Haven 168

• Yordi Keizer moet na fietsongeluk accepteren dat het niet meer wordt zoals het was

• Record Store Day: veel nieuw vinyl en schitterende live muziek van The Motions

• Gemeente blijft aansturen op minnelijke verwerving voor Derde Ontsluitingsweg

• Kees Stevense versterkt overal op aarde kustlijnen

• Ringen om Volendam steunt Olympische kandidaten

• Centrum Job chiropractie heeft wereldprimeur met zelfontwikkelde faciliteiten

• Anny Schilder blikt terug en kijkt vooruit (deel 2): ‘Nu gaan we oogsten’

• Edwin van der Werf nieuwe voorzitter van IJsvereniging Edam