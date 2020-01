In de Nivo van vandaag, 8 januari 2020, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• FC bereidt zich in Spanje voor op hervatting

• Ons Pogen Kaartverkoop

• Santax: Ga verrekenen of ga opnieuw naar de notaris!

• ‘Er wordt zwaar vuurwerk gebruikt, dat veel schade kan aanrichten’

• Vervolgbijeenkomst De Oude Seinpaal maandag 13 januari

• Atleten niet uit veld geslagen door mislopen gastheerschap Special Olympics

• Verbouwing van nieuwe huisvesting ’t Nest valt duurder uit

• Zeven ton voor strategische aankoop politiebureau

• Handbalkeeper Gerrie Eijlers begint morgen aan EK in Noorwegen

• Scheiden met Floris biedt naast totaalpakket ook budgetservice aan

• GroenLinks: koop gemeentelijk vergadercentrum Schepenmakersdijk terug

• Opruimactie levert aanhangwagen vol vuurwerkafval op