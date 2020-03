In- en uitrit naar Keetzijde wordt al bestraat

Na het plaatsen van een duiker in de vijver en een betonnen brug heeft het lange tijd geduurd voordat het bestraten van deze enige toegangsweg naar het wijkdeel Keetzijde in De Broeckgouw kon beginnen. Er waren problemen met de levering van de palen, zodat er niet doorgewerkt kon worden.

Inmiddels is het bestraten van het laatste deel van Lissabon in volle gang. Woensdag kwam het bestraten van het wegdek tot aan de brug gereed. Aan de kant van de Keetzijde splitst de in- en uitrit op een talud in tweeën. Dit om te voorkomen dat de woningen aan de overkant op het Oorgat ’s avonds door de koplampen van de auto’s beschenen worden.

Op de ondergrond van matten zijn sintels uitgestort en ook de zandlaag is reeds aangevoerd. Binnenkort wordt deze in- en uitrit bestraat en zijn de straten Genua, Lissabon, Singapore en Tanger met de auto vanaf de Keetzijde te bereiken.