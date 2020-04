Inrit gereed naar woonwijk Keetzijde

Het deelplan Keetzijde op De Broeckgouw is nu alleen nog te bereiken via de nieuw aangelegde in- en uitrit naar de Keetzijde. Deze is nu gereed gekomen. Het grondwerk werd uitgevoerd door Kees Huiberts. Het straatwerk van de in- en uitrit (in een V-vorm) is gereed en de fietspaden zijn geasfalteerd aangelegd.