Inrit vanaf Keetzijde naar Broeckgouw bijna klaar

Het aanleggen van de in- en uitrit naar het deelplan Keetzijde in De Broeckgouw vordert gestaag en is in de afrondfase beland. Omdat er problemen waren met de levering van de betonnen palen voor de brug en duiker (over en onder) het doorstromende water langs de Keetzijde, liep het werk vertraging op.

Het bestraten van de toegangsweg, die in een “V” loopt naar de Keetzijde, is zo goed als gereed. Woensdag werden de fietspaden op de T-splitsing geasfalteerd. De straten Lissabon, Genua, Singapore en Tanger in de woonwijk van De Broeckgouw zijn alleen via deze in- en uitrit te bereiken.

Als de wegwerkzaamheden afgerond zijn zal de tijdelijke toegangsweg richting de Nieuwe Dieplaan weer voor het autoverkeer worden afgesloten.