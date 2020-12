Advertorial

Italiaanse specialiteiten hele maand december in La Galera Pop-up store

Roland Schouten en Eva van Straten hebben speciaal voor de feestdagen een Italiaanse delicatessenwinkel opgezet in Restaurant La Galera aan de Gevangenpoortsteeg 1-3 te Edam. In de La Galera Pop-up Store kan men terecht voor mooie wijnen, speciaalbieren (die alleen bij La Galera verkrijgbaar zijn) en in samenwerking met de Leuke Keuken: olijfolie, gedroogde pasta’s en andere delicatessen.

Tevens zijn er in het assortiment heerlijke maaltijden om thuis simpel af te maken, zoals lasagne, ravioli, desserts en voorgerechten. Maar ook lekkere dingen voor bij de borrel. Wilt u de gerechten liever kant en klaar afhalen of laten bezorgen (in Edam-Volendam), dan kunt u kiezen uit de gewone dinerkaart. De Italiaanse delicatessenwinkel van La Galera, met de huisgemaakte lekkernijen, is in december alle dagen open van 12.00 tot 20.00 uur.