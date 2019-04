“Jaap en Geertje" eerste kinderboek van Monique G. Veerman

Van Monique G. Veerman, die met haar gezin woont op het Oorgat in Edam, is afgelopen vrijdag haar eerste kinderboek verschenen. Het boek wordt uitgegeven door Boekscout en afgelopen vrijdag vond op Texel de lancering van “Jaap en Geertje” plaats.

Dit omdat 7 van de verhalen die in het boek geschreven staan, op Texel hebben plaatsgevonden. Met de Vuurtoren van Eierland op de achtergrond, werd hier een foto gemaakt van Monique G. Veerman met haar eerste boek, dat te koop is bij de boekhandels Jan Cas Sombroek in de Havenstraat en bij Primera in de Burg. van Baarstraat voor de prijs van 18,50 euro. Het boek is ook te bestellen via www.boekscout.nl