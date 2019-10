‘Dit hopen wij te bereiken door altijd aan hun wensen te voldoen'

Jaap Schilder wil klanten voor langere tijd binden met VojaFix

Het Volendamse Zuideinde is onlangs verrijkt met een nieuwe winkel voor telefonie. Jaap Schilder (34) is het bedrijf ‘VojaFix’ begonnen, op de plek naast de zaak die vroeger van wijlen Job Keizer was. Zijn winkel richt zich onder meer op het aanbieden van telefoontoestellen, abonnementen en reparaties. Voor het laatstgenoemde volgde Jaap een cursus in Duitsland. VojaFix is dealer van alle grote merken. Het is voor Jaap belangrijk dat klanten tevreden zijn en bij zijn zaak terugkomen. Dit wil hij bereiken door een goede service te verlenen en altijd de problemen op te lossen waar mensen mee komen.

Door Laurens Tol

Voorheen werkte Jaap een tijd in de bouwsector. Vanwege een beknelde zenuw in zijn arm, moest hij deze werkzaamheden zes jaar geleden staken.

Ten gevolge van zijn werk, werd Jaap arbeidsongeschikt. ,,Daardoor kwam ik thuis op de bank te zitten en dat viel niet mee, als toen achtentwintigjarige. Ik zag het niet zitten om nog dertig, veertig jaar niks te doen. Daarom kwam ik op het idee om een eigen zaak te beginnen. Ik vroeg mij af: wat vind ik nou echt leuk om te doen? Tijd om na te denken, had ik genoeg. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in telefoons. Het idee ontstond om ze zelf te gaan maken”, vertelt Jaap.

Hij voegde daad bij het woord. ,,De eerste stap was het kopen van een reparatiekitje. Ik heb mijn eigen telefoon opengehaald en dacht meteen: dit wordt hem niet. Hier heb ik geen verstand van. Daarom ben ik een cursus gaan volgen in Duitsland. Dit deed ik om te leren hoe de techniek en fijne electronica van de toestellen in elkaar zitten. Het was heel interessant. Wat ik geleerd heb, kan ik nu gebruiken voor mijn klanten. Bijna alle problemen met telefoons kan ik zelf oplossen. Ik kan trouwens ook tablets repareren.”

Jaap begon met reparatiewerk vanuit huis. ,,Na ongeveer een jaar wilde ik uitbreiden. Ik wilde bijvoorbeeld ook accessoires gaan leveren. Het pand beneden bij het Zuideinde kwam toen vrij. Dit leek mij een goede locatie om mijn zaak in te vestigen. Dan is het nog een heel gedoe om bepaalde telefoonabonnementen te kunnen leveren. Bij de grote maatschappijen kom je niet zo makkelijk binnen. Na een lange zoektocht kwam ik uiteindelijk een club tegen genaamd ‘Peoples’. Door je hierbij aan te sluiten, kun je de abonnementen wel leveren en dat heb ik gedaan.”

Jaaps winkel is ingericht volgens de huisstijl van Peoples. ,,Ik ben een franchisenemer bij deze organisatie, maar behoud verder wel veel vrijheid. Peoples wil een zo groot mogelijk publiek bedienen. ‘For everyone’, is niet voor niks de slogan van deze club. Daarmee willen we zeggen dat het niet uitmaakt wie je bent en met welke wensen je komt. Of klanten nu een abonnement willen van T-Mobile, Vodafone of Hollands Nieuwe, hier kun je terecht.”

De winkel van Jaap kan bepaalde abonnementen voordeliger aanbieden dan elders. ,,Volendam is echt een VodafoneZiggo-bolwerk. Interessant is dat wij Vodafone-abonnementen goedkoper kunnen leveren dan op andere plaatsen. De komende tijd willen we sowieso gaan stunten met acties. Elke maand zullen we een advertentie plaatsen in de Nivo, waarbij we de aanbieding van de maand bekendmaken. Mensen kunnen hiervan profiteren.”

VojaFix kan ook helpen het wifi-netwerk van particulieren en bedrijven te verbeteren. ,,Wij zorgen ervoor dat de wifi optimaal is in het hele huis. Of het nu in de kelder is, of op zolder maakt niet uit. Van de klanten die bij ons aangesloten zijn, houden wij het wifi-signaal in de gaten. Als er een storing is, weten wij het eerder dan de mensen zelf. Een vakkundige monteur installeert het netwerk bij de klant. De service is uitstekend. Mocht er iets aan het wifi-signaal mankeren, dan komen reparateurs graag ook buiten kantooruren bij de klant langs.”

Parkeren is voor klanten van VojaFix geen probleem. ,,Normaal gesproken is het gebied waar wij zitten een groot deel van het jaar niet toegankelijk met de auto. Klanten van ons kunnen er wel komen. Het paaltje bij het Slobbeland kan ik namelijk op afstand naar beneden halen. Bij deze blokkade hoef je alleen maar te drukken op het knopje waar de naam ‘VojaFix’ bijstaat. Daarmee kom je rechtstreeks in contact met ons. We zijn dus prima met de auto bereikbaar.”

VojaFix wil zich onderscheiden door een uitstekende service te verlenen. ,,Wij zijn van: niet lullen, maar doen. Geen poespas en gewoon goed werk afleveren. Bij het kopen van een nieuwe telefoon, zetten wij de gegevens van het oude toestel kosteloos over. Het knippen van simkaarten doen wij ook gratis. Wij willen klanten graag voor langere tijd aan ons binden. Dit hopen wij te bereiken door altijd aan hun wensen te voldoen. Ik zou zeggen: kom eens langs in onze winkel op Zuideinde 3A. De koffie staat voor u klaar!”