René Schilder ontwikkelt boek waarin de schrijver zelf de pagina’s gaat invullen met gedachten

JEgeDAGteBOEK nodigt uit tot zelfreflectie

,,Het zijn allemaal momenten uit het dagelijks leven gegrepen. Ieder moment sla je op in je gedachten. Hoe fijn zou het zijn als je deze gedachten van je afschrijft? Dat kan nu in het toegankelijke ‘JEgeDAGteBOEK’”, zegt René ‘Pius’ Schilder over zijn idee. ,,JEgeDAGteBOEK is niet nieuw, het is in de basis een dagboek maar wel met een eigen twist. Een twist die op eigen ervaringen is gebaseerd en uitgewerkt tot een mooi en handig boekwerk, wat voor iedereen kan werken.”

,,Herken je in je leven vormen van stress, hoge werkdruk? Slecht slapen of lichamelijke ongemakken in bijvoorbeeld je darmen. Onzekerheden door de huidige coronacrisis?

Of een moeilijke of juist mooie fase in je privé-situatie door bijvoorbeeld de geboorte van een kind, trouwen, scheiden of rouwen? Tijdens het hele ontwikkelingsproces van het boek merkte ik meer en meer dat er vraag naar was en openden zich deuren.”

,,Ik raakte in gesprek met verschillende mensen en zag daarin de behoefte en mogelijkheden om het boek verder te ontwikkelen. Een bijzonder gesprek was met name met een klant van ons bij de Nivo, Symfonie Uitvaarten. Het rouwproces is een zware periode voor de nabestaanden. Schrijven werkt dan juist helend. Binnenkort gaan we samen kijken of we het ‘JEgeDAGteBOEK’ kunnen doorontwikkelen in het aanpassen naar hun stijl en wensen. Het zou toch prachtig zijn dat mijn boek in de basis straks mensen in periode van rouw, op weg kan helpen om het gemis en verdriet een plekje te geven. Dat vind ik – tussen aanhalingstekens – mooi.

Schilder wilde niet een te zwaar boek of vraagstelling neerleggen. Eerder een toegankelijke.

De basisvraag die telkens wordt gesteld, is: ‘Vertel eens, hoe was je dag vandaag? En hoe heb je vandaag qua gevoel en emotie ervaren?’ Vooral in het tweede vraagstuk ligt een stukje diepgang om net een beetje meer te triggeren en dieper in de gevoelens te duiken. En dat kan je net wat verder helpen in het van je af schrijven van bepaalde emoties en gevoelens die ervaren worden. Door deze emoties op te schrijven zal je uiteindelijk merken dat je er lichamelijk en geestelijk rustiger van wordt. Het werkt mediterend.”

,,Een fijn moment om het dagboek te beschrijven is aan het einde van de dag. Even de dag evalueren en van je af schrijven. Het zal de nachtrust zeker ten goede komen. Ook die nachtrust heeft een plekje gekregen in het boek. Op iedere pagina komt de vraagstelling van en tot hoe laat je hebt geslapen, het aantal uren dat is geslapen en of je uitgerust bent, ja of nee.

Door dit dag na dag te noteren, krijgt de schrijver meer inzicht en bewustwording van het slaapgedrag. Een simpele manier met een overzichtelijke schemaatje, dat daar waar nodig de schrijver kan aanzetten tot veranderingen op dat punt.”

,,Ook het eetgedrag komt aan bod. Noteer ontbijt, lunch en avondeten op iedere pagina. Het idee erachter is om te achterhalen hoe je lichaam reageert op bepaalde voeding. Kan je alles eten zonder darmklachten te krijgen, dat is natuurlijk heerlijk. Maar ervaar je keer op keer dat je lichaam slecht reageert op bepaalde voeding, dan is dat in deze tabel te achterhalen. Hoe gezond eet je en op welke punten kan ik dat verbeteren.”

Op iedere pagina wordt gevraagd om de dag te omschrijven in positieve kernwoorden. ,,Vooral in het positieve ligt de kracht. Ook al heb je nog zo’n zware dag achter de rug, er zijn altijd wel een of meerdere positieve dingen uit te halen. Denk positief, schrijf positief, dat maakt positief. Stel jezelf doelen voor de dag van morgen. Dat kunnen kleine en grote doelen zijn. Voor iedereen is het haalbaar op ieders eigen niveau een haalbaar doel te stellen.”

Denk dan bijvoorbeeld aan:

Ik ruim vandaag mijn bureau op om een rustigere werkplek te creëren of ik ga vandaag een grote opdracht proberen binnen te halen voor mijn werk.

Maar het kan ook zijn:

ik neem vanavond een bosje bloemen mee voor thuis of ik verwerk mijn thuisadministratie.

Of als laatste:

Rondje wandelen met vriendin(en) of twee uurtjes eerder stoppen met werk en dat stukje hardlopen in het bos in de buurt.

,,Om de doelen wat extra motivatie te geven wordt gevraagd of je je doel van de dag ervoor ook hebt gehaald. En zo nee, waarom niet. Je sluit iedere dag af door een cijfer aan de dag te geven. Probeer dat cijfer te evenaren en nog mooier om deze te overtreffen op de dag van morgen. Al met al genoeg motiverende prikkels om de schrijver met een positieve blik de dag van morgen op te sturen.”

In de basis dus een handig dagboek. ,,Naast het nuttige gedeelte zijn in het boek verschillende leuke extra’s verwerkt om zich te onderscheiden van een normaal dagboek. Gelijk al bij het omslag van de kaft treft de schrijver een leuke verrassing. Telkens staan er om de twee weken toegankelijke opdrachten in. Enerzijds sportief, anderzijds rustgevend. Een puzzel voor de ontspanning en tevens een lekker, makkelijk recept om te koken. Het is een boek dat je gewoon moet ervaren om uiteindelijk in een bepaalde rust te komen. Een rust waarin je je mogelijke negatieve gedachten de baas gaat worden.”

Opdrachten, spreuken, puzzels en recepten

,,Het boek is herkenbaar aan zijn opvallende hippe retro covers en is verkrijgbaar in vier kleuren. In ieder boek is ruimte om drie maanden van je af te schrijven. Instappen kan in elke gewenste kleur, dus het is niet aan tijd of seizoen gebonden. De vraagstellingen binnenin zijn steeds hetzelfde, de opdrachten, spreuken, puzzels en recepten steeds wisselend. Alle vier de kleuren zijn samen precies een jaar gevuld.”

,,Naast de retro covers komen er binnenkort nog een aantal extra covers bij. Er komt een ‘luxury’ versie met een witte marmerlook en een grafisch designer is momenteel bezig om een aantal andere mooie covers te ontwikkelen. Allemaal mooie dingen dus.”

,,Als extra optie is het mogelijk om tegen een kleine meerprijs een eigen unieke omslag aan het boek te geven. Wil je het boek bijvoorbeeld cadeau doen aan iemand. Dan kunnen we daar een eigen foto en eventueel tekst op de voorkant zetten. Of heb je zelf een prachtige foto van een mooie vakantie op Ibiza of bijvoorbeeld Machu Picchu? Iets dat je inspireert, dan is dat allemaal te realiseren.”

Kosten en verkrijgbaar bij

Het boek is vanaf aanstaande zaterdag verkrijgbaar bij Jan Cas Sombroek (Havenstraat) en Drukkerij Nivo (van Baarstraat) in Volendam.

• Retro boek € 18,95

• Boek met eigen cover € 24,95*

• Opbergbox (voor vier boeken) € 4,95

• 4 in 1 (alle vier de boeken in een opbergbox) € 70,00

Bij Jan Cas Sombroek en Drukkerij Nivo liggen inkijkexemplaren voor u klaar.

Uiteraard zijn de boeken ook op te sturen per post.

*Boeken met eigen cover zijn alleen per mail te bestellen via: drukwerk@nieuw-volendam.nl



