‘Beachvolleybal is een gezellige, sociale, maar ook serieuze sport’

Jill de Groot doet mee aan NK Beachvolleybal

Sommige volleyballers vinden het maar niks, met al dat zand overal, maar voor de 13-jarige Jill de Groot uit Edam gaat er niets boven beachvolleybal. Op haar zesde volgde ze haar eerste beachvolleybal-les en sindsdien staat haar leven in het teken van deze relatief onbekende sport. Op dit moment traint Jill vijf dagen in de week en speelt ze bijna elk weekend meerdere wedstrijden. Deze zomer hoopt ze een podiumplek te behalen op het NK Beachvolleybal.

Door Leonie Veerman





Op het eerste gezicht lijkt beachvolleybal erg veel op zaalvolleybal, maar Jill legt uit dat er meer verschillen zijn dan alleen de ondergrond en locatie. ,,Bij beachvolleybal speel je met teams van twee. Daardoor heb je veel meer balcontact. Bij zaalvolleybal heeft iedereen in het team een specifieke rol, maar bij het beachvolleybal ben je veel vrijer en moet je ook veel tactischer spelen. Het is eigenlijk echt een heel ander spel, waarbij ook andere regels gelden. Bij beachvolleybal mag je de bal bij het bovenhands spelen bijvoorbeeld net iets langer aanraken, maar de bal mag daarbij geen draaiende beweging maken, iets dat bij zaalvolleybal wel mag. Daarnaast gelden er andere regels over wanneer je wel en niet bovenhands mag spelen.”

Seizoensport

Volgens Jill beginnen de meeste beachvolleybal spelers eerst in de zaal met regulier volleybal. ,,Beachvolleybal is natuurlijk een seizoensport, dus in de winter spelen de meeste beachvolleybal spelers ook gewoon nog zaalvolleybal. Hoewel de regels verschillen, houd je zo namelijk wel je techniek, balgevoel en conditie op peil.”

Zelf speelde Jill al van jongs af aan bij Volleybalvereniging MOVE in Edam. Op het terrein van atletiekvereniging AV Edam beschikt deze vereniging over vier beachvolleybalvelden, en zodra Jill een voet op een van deze zanderige velden zette was ze direct verkocht. ,,Het is echt een erge leuke sport, waar je ontzettend veel plezier in kunt beleven. Er zijn ook meiden die het maar niks vinden, want het is heel anders om op een zanderige ondergrond te spelen, en dat zand gaat natuurlijk overal zitten, maar ik ben ook altijd al gek op het strand geweest en vind het heerlijk om lekker buiten in het zand te spelen.”

Volgens Jill hangt er altijd een bijzonder positieve sfeer rondom beachvolleybalvelden, zelfs als er wedstrijden gespeeld worden. ,,Als je met een zaalvolleybalteam naar een wedstrijd gaat, trek je vooral veel met je eigen teamgenootjes op, en voel je altijd een zekere rivaliteit met de andere teams. Maar omdat beachvolleybal gespeeld wordt in duo’s, ben je bij deze sport veel meer geneigd om ook contact te maken met alle andere spelers”, vertelt Jill. ,,Het is een klein wereldje, en iedereen kent elkaar. Zo heb ik zelf veel beachvolleybal vriendinnen gemaakt door heel Nederland.”

In de weekenden gaat Jill samen met haar ouders alle uithoeken van Nederland af om wedstrijden te spelen. ,,Daar maken we samen echt een uitje van.” Sinds twee jaar traint ze ook buiten de gemeente. ,,Op dinsdag en donderdag train ik in Werkendam. Daar focussen de trainingen zich telkens op een specifiek aspect van het beachvolleyballen. De ene keer trainen we op kracht, dan weer op techniek of spel.”

‘Ik ben in de

zomer zeven dagen

per week op het

veld te vinden’

Op woensdag en vrijdag train ik in Zaandam bij het RTC (Regionaal Talent Centrum van de bond). Op maandag ben ik altijd op het beachvolleybalveld van MOVE te vinden in Edam om vrij te spelen en op zaterdag en zondag speel ik wedstrijden. Ik ben in de zomer dus altijd zeven dagen per week op het veld te vinden. Het verveelt me nooit, het voelt juist gek als ik een dagje niet kan spelen.”

Jill weet haar drukke trainingsschema prima te combineren met haar schoolwerk. ,,Ik zit op het OSG West Friesland in Hoorn en heb van de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond) (via het NOC*NSF) een topsport talentstatus gekregen. Met bijvoorbeeld vrijstellingen en roosterwijzigingen wordt er rekening gehouden met mijn drukke sportschema zodat ik op zowel het gebied van school als beachvolleybal optimaal kan presteren.”

Binnen haar leeftijdsgroep speelt Jill inmiddels landelijk op het hoogste niveau. In de categorie meiden onder de 15 staat ze met haar teamgenote Roos Grooters uit Noordijk (Twente) op dit moment op de eerste plaats in de ranking. ,,We maken dus een goede kans om het NK te winnen, al kun je dat van te voren natuurlijk nooit zeker weten. Het is ook een uitzonderlijk seizoen. Vanwege corona werden de eerste wedstrijden pas afgelopen weekend gehouden. Het is op dit moment dus erg moeilijk om de competitie in te schatten.”

Vorig jaar speelde Jill het NK ook al in de categorie meiden onder de 15, maar vanwege slecht weer werd toen de tweede dag van het kampioenschap afgelast en vanwege Corona nooit meer uitgespeeld. ,,Dat was flink balen, maar des te meer reden om ons dit jaar volop in te zetten om een podiumplek te bemachtigen.”

Nummer 1

In de categorie meiden onder de 15 staan Jill en Roos nummer 1 in de ranking. Bij beachvolleybal zijn de rankings voor volwassenen ook individueel ingedeeld. Jill legt uit dat spelers vaak met verschillende duo’s wedstrijden spelen. ,,Maar elke speler neemt het gemiddelde van al deze scores mee, waardoor je een individueel overzicht krijgt in de ranking. En op haar 13-jarige leeftijd heeft Jill het inmiddels al tot de 147e plaats in de ranking geschopt”, En dat van de 960 geregistreerde beachvolleybal spelers”. Op deze ranking staan de Nederlandse dames die naar de Olympische Spelen gaan op de hoogste plaatsen.

Het ziet ernaar uit dat Jill een rooskleurige toekomst staat te wachten in de beachvolleybalwereld, al vormt haar lengte nog wel een struikelblok. ,,Net als bij basketbal gelooft men bij volleybal dat goede spelers erg lang moeten zijn, omdat ze dan makkelijker over het net kunnen spelen”, zegt Jill. Met haar 1,61 cm heeft Jill haar lengte niet mee, maar dat maakt haar alleen maar nog meer vastberaden om deze overtuiging de wereld uit te helpen.

,,Als je techniek goed genoeg is, weet ik zeker dat je langere tegenstanders kunt verslaan. Ik hoop dat ik dit de komende jaren kan bewijzen, en wie weet lukt het me later dan om in de eredivisie en misschien zelfs op internationaal niveau te kunnen spelen.”



Lijkt het jou ook leuk om te beachvolleyballen?

Neem dan contact op met MOVE Volleybal voor een proefles!

https://move-volleybal.nl/