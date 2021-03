Kaj en Gijs bieden ‘locals’ in Laos met (h)eerlijke koffie een toekomst

Jongensdroom van wereldverbeteraars

Waar een backpackersreis toe kan leiden. Gegrepen door de puurheid van de natuur en de mensen in Zuid-Oost Azië, maar ook geraakt door het vertroebelde vooruitzicht voor de ‘locals’, droomden zij hardop van een poging om verschil te maken. Nogal ingrijpend, maar de Edammers Kaj Bronsdijk (22) en Gijs Hooghiemstra (21) waren vastberaden. Met hun bedrijf Koppycoffee hebben zij een aantal dorpelingen in het Nam et Phou Louey-gebied in Laos nu al een nieuwe toekomst geschonken.

Door Eddy Veerman





Twee jaar geleden trokken de HvA-studenten er op uit. Kaj: ,,We reisden door Thailand, Laos en Cambodja. In Laos deden we, net als op de andere plekken, een tour door de natuur en kregen een klik met de gids. We spraken over het natuurgebied, de problemen en de toekomst. Wij bleven doorvragen. De gids vertelde dat hij een idee had om de lokale bevolking te laten stoppen met jagen op bedreigde diersoorten en het kappen van bomen ‘Dit gebied is zó geschikt voor het maken van koffie, dat zou voor een nieuwe inkomensbron zorgen. Maar dat is een idee voor toekomst, ik heb er de middelen niet voor’, zei hij. Wij konden het daarna niet meer loslaten en zaten tijdens de jungletour te fluisteren wat wij er eventueel mee zouden kunnen doen.”

Betrouwbaar

Gijs: ,,Wij reageerden enthousiast en dat zag hij ook.” Kaj: ,,We hadden meerdere natuurtours gedaan en steeds kwamen de problemen terug in de verhalen. Dan geloof je niet dat mensen zo met de natuur omgaan. Je wilt die mooie natuur beschermen. Beseffend dat de mensen die de schade aanrichten, weinig anders kunnen. We dachten ook wel in commercieel opzicht dat een verhaal achter een product steeds belangrijker wordt, met Tony Chocolony als bekend voorbeeld.”

De prille twintigers waren bij thuiskomst nog nét zo enthousiast. ,,We hebben onze ideeën uitgewerkt. Het doel was duidelijk: wij willen de lokale bevolking in de randen van het natuurgebied koffie laten planten die wij voor een eerlijke prijs van hen inkopen. De koffie wordt vervolgens lokaal gebrand. Door deze (h)eerlijke koffie hebben de boeren een vast inkomen. Hierdoor verdwijnt hun noodzaak om te jagen en te kappen en dat is precies wat wij van hen vragen in ruil voor onze hulp.”

,,Tuurlijk vonden we het spannend toen we voor het eerst geld over maakten. ,,Je werkt op basis van goed vertrouwen en de gids – hij werkt bij een natuurorganisatie – en de mensen waarmee we daarna Skype-meetings hadden, ze kwamen betrouwbaar over. Ons gevoel was: hier zit een toekomstidee in. We waren erg enthousiast om te beginnen.”

,,Toen alles van start ging, wilden we naar Laos toe, maar toen trad de lockdown in. We worden tot dusver overstroomt met berichten van dankbaarheid, de mensen kunnen het haast niet geloven. Sommige van hen waren ook sceptisch in het begin. Het verrast hen dat het werkt. Het is tastbaar geworden voor hen.”

Puurs

,,En wij kunnen niet wachten dat we het met eigen ogen zien. Deze mensen hebben geen idee hoe onze wereld of zelfs de stad in hun land eruit ziet. De cultuur daar heeft iets puurs, je gaat terug in de tijd. Voor een groot deel van de bevolking zijn er geen kansen, dat raakte en trok ons. Ze zijn al wel zelfvoorzienend, maar wij proberen ze een andere kans voor een inkomen te bieden.”

De mannen zijn ambitieus. ,,Het complete natuurgebied dat we, samen met de mensen uit de dorpen en de natuurorganisaties willen beschermen, behelst 400 duizend hectare. Op dit moment worden zestien families onderhouden door onze koffie. Als ik dat zo zeg, is dat heel bijzonder inderdaad. Misschien realiseren we pas echt wat we aan het doen zijn als we daar komen. We hopen dat het verder groeit.”

,,We hopen binnenkort nog een ander dorp toe te voegen en – als we daar zijn – de natuurorganisaties te overtuigen. Dan is persoonlijk contact echt belangrijk.”

De wens is om in de toekomst zelf een branderij te starten. ,,Dan blijft nog meer waarde van het product daar. We zien onszelf als de nieuwe generatie van koffiemakers, dus dat willen we in alles laten zien, ook in de uitstraling.”

Het assortiment is uitgebreid met medium roast en gemalen koffie. ,,We willen lokaal beginnen en hebben een tijdelijke introductiekorting van 20% voor Edam-Volendam. We komen de pakketjes zelf gratis langsbrengen.” Naast de webshop zijn Drogisterij De Boer in Volendam en het Bakhuis in Edam de verkooppunten met dezelfde korting.

