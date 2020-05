Joodse monument aan Oorgat mooi opgeknapt

Nog vóór de Dodenherdenking op 4 mei is de grondige renovatie van het oorlogsmonument De Tochtgenoten aan het Oorgat te Edam afgerond. In een ronding is het pleintje keurig netjes bestraat door Hennephof Zeevang.

Twee zitbanken zijn erbij geplaatst en een vuilnisbak, waarin men de rommel kan deponeren. Ook de grafsteen, met daarop de namen van de in de oorlog omgekomen Joodse ingezetenen van Edam, is bij het monument geplaatst. Tijdens de Dodenherdenking konden door de Coronaperikelen slechts weinigen de steenlegging bij dit monument bijwonen.

Het monument, tegenover de Joodse Begraafplaats, is een druk punt in Edam. Hier is o.a. een puntenknooppunt voor fiets- en wandelroutes. Zo kunnen de fietsers en lopers hier op dit punt even uitrusten.