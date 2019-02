Jubileumuitzending 10 jaar “Zukke Zorgen”

Woensdagavond van 18.00 tot 22.00 uur was er een extra lange uitzending van het radioprogramma “Zukke Zorgen”. Dit vanwege het 10-jarig bestaan. Allerlei onderwerpen die op de dienstverlening en zorg betrekking hebben, zijn in de afgelopen 10 jaar behandeld.

Mede op aandringen van Cees de Wit is het programma “Zukke Zorgen” op LOVE-radio er gekomen en wekelijks wordt het van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden. De presentatie is in handen van Marieke Keizer en Ab Schilder, terwijl Klaas Bond (Fooks) en Frans Keizer de techniek verzorgen. Vanwege het jubileum was Loeki de Swart naar de studio gekomen om samen met Marieke de gasten te interviewen. Loeki was de allereerste presentatrice van “Zukke Zorgen”. Diverse gasten schoven aan, zoals pastoor Stomph, kapelaan Goos, Jan Schilder (Vik), Peter Veerman, etc.